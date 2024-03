Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha parlato a TMW Radio dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, sostenendo come il tecnico toscano abbia fatto il suo tempo sulla panchina dei bianconeri. Anche il giornalista Raffaele Auriemma a Mediaset ha rilasciato la propria opinione sul tecnico toscano, invitandolo a spiegare il calo evidente di rendimento della compagine piemontese.

Juventus, Padovan: 'Allegri ha fatto il suo tempo non solo nel club bianconero ma proprio come allenatore'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan è stato intervistato nelle scorse ore dalla trasmissione di TMW Radio Maracanà e parlando della Juventus e nello specifico di Massimiliano Allegri ha detto: "Ha un centrocampo scarso la Juve, ma ci sono giocatori validi in rosa.

Allegri va discusso però ed il sentiment popolare è fortemente contrario. Gli juventini lo vedono come fumo negli occhi, ancor di più dopo 7 punti nelle ultime 8 partite. Per me ha fatto il suo tempo alla Juve ma anche come allenatore. Che il suo mentore dica che è pronto per la Premier, per me non è così". Secondo Padovan Allegri ad oggi non troverebbe formazioni in Inghilterra disposte a prenderlo e questo perché nel calcio moderno i risultati non sarebbero più sufficienti per tenersi il posto. Commentando poi le recenti dichiarazioni di Francesco Totti su Paulo Dybala, Padovan ha evidenziato come l'ex capitano della Roma abbia giustamente consigliato alla società capitolina di riflettere attentamente sulla conferma dell'argentino per il prossimo futuro.

Questo perché la "Joya", troppo spesso fermato dagli infortuni, potrebbe non valere l'alto stipendio che in giallorosso dovrebbero garantirgli per trattenerlo.

Infine il giornalista ha detto la propria opinione sulla vicenda che ha coinvolto Juan Jesus e Acerbi: secondo Padovan dunque, qualora l'accusa mossa dal brasiliano fosse confermata, il difensore nerazzurro non dovrebbe pagare con la squalifica per 10 giornate in campionato ma bensì con la radiazione definitiva dalla nazionale italiana di calcio.

Juventus, Auriemma: 'Allegri può spiegare come questa squadra sia passata dalla media punti di 2.4 a quella di 0.8?'

Anche il giornalista Raffele Auriemma ha parlato di Juventus e di Massimiliano Allegri: "Allegri nel girone di andata in 19 partite ha conquistato 46 punti con la media di 2.4 a partita, nelle ultime 8 ne ha fatto solo 7, solo 3 in più di Sassuolo, Frosinone e Salernitana.

Allora visto che Tevez, Platini e gli altri non c'erano nel girone di andata, può spiegare Allegri come questa squadra sia passata dalla media punti di 2.4 del girone di andata a quella di 0.8 di adesso?". Queste le parole dette ai microfoni di Mediaset da Auriemma che poi concludendo il suo incipit su Allegri e la Juventus, ha sottolineato come i bianconeri debbano essere contenti del possibile quinto slot aggiuntivo per la Champions.