Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, sottolineando come Massimiliano Allegri al posto di Thiago Motta avrebbe vinto molte più partite rispetto all'italo brasiliano.

L'agente sportivo dello stesso Motta Dario Canovi invece ha parlato del proprio assistito a TMW Radio, evidenziando come la formazione bianconera sia tra le prime posizioni del campionato al netto dei tantissimi infortuni che l'hanno colpita.

Juventus, Moggi: 'Allegri avrebbe vinto più partite di Motta, quindi l'italo brasiliano imparasse a fare l'allenatore'

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è stato intervistato nelle scorse ore dai microfoni di Tuttomercatoweb e parlando dell'operato di Thiago Motta ha detto: "Allegri avrebbe vinto più partite di lui. La Juve subisce anche l’avversario. Il problema è più l’allenatore della squadra. In un partita contro l’Empoli se la squadra va in campo moscia è colpa dell’allenatore. Thiago Motta non ha capito che in quella partita doveva mandare in campo una squadra arrabbiata e non moscia. Insomma imparasse a fare l'allenatore o andasse da un'altra parte".

Moggi ha poi continuato la sua analisi, sottolineando come la differenza di dichiarazioni fatte nel post eliminazione dalla Champions League fra il capitano della squadra Manuel Locatelli e lo stesso Thiago Motta avrebbe dovuto far suonare un campanello d'allarme tra le mura della Continassa.

A detta dell'ex dirigente quindi, i problemi alla Juventus non nascerebbero a causa di un progetto fallimentare ma per colpa del tecnico seduto sulla panchina. L'esempio lampante di questo, per Moggi, starebbe nella stagione vissuta da Teun Koopmeiners, centrocampista che nell'Atalanta era spesso fra i migliori mentre a Torino sta vivendo un'annata piuttosto anonima.

Juventus, Canovi: 'La squadra è ai piani alti in classifica e nessuno si ricorda quanti infortuni ha avuto questa formazione'

Di tutt'altro stampo rispetto a quanto fatto da Motta è stato l'intervento di Dario Canovi, agente sportivo del tecnico, che a TMW Radio ha detto del proprio assistito: "La Juve è ancora ai piani alti della classifica e quando la si critica, non si tiene conto delle attenuanti che ha avuto in questa stagione, a partire dagli infortuni.

Nessuno si ricorda che la squadra gioca senza 4 difensori e che molti calciatori importanti hanno avuto infortuni già all'inizio. Koopmeiners poi non ha fatto neanche la preparazione estiva".

Canovi ha poi istituito un parallelismo rispetto alle altre squadre italiane che non stanno andando bene in stagione, sottolineando come in quelle piazze gli allenatori non sono attaccati come lo è Thiago Motta alla Juventus.