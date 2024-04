Venerdì 19 aprile alle ore 20:45 si giocherà Cagliari-Juventus allo Stadio Sant'Elia, incontro valido per il 33° turno di Serie A 23/24. Ranieri parrebbe voler optare per il 4-3-2-1 piazzando sulla trequarti campo Gaetano e Oristano che avranno il compito di fornire assist all'unica punta Shomurodov. Allegri, invece, potrebbe scegliere ancora il 3-5-2 con la triade arretrata composta da Gatti, Bremer e Danilo, mentre il duetto offensivo dovrebbe essere formato da Chiesa e Vlahovic.

Statistiche: i bianconeri hanno vinto le ultime cinque gare di campionato contro i rossoblu e in tre dei match citati la Vecchia Signora si è imposta con due reti di scarto sui sardi.

L'ultima vittoria del Cagliari contro la Juventus in Serie A risale al 2-0 casalingo del 29 luglio 2020.

Cagliari, Dossena e Mina al centro della retroguardia difensiva

Claudio Ranieri e il suo Cagliari militano al momento al 14° posto del campionato con 31 punti ottenuti, ovvero a +4 sulla zona retrocessione. Nell'ultima gara di Serie A i sardi hanno dimostrato di poter mettere i bastoni tra le ruote anche alla capolista pareggiando in trasferta per 2-2 contro l'Inter di Inzaghi [VIDEO], quindi è plausibile ipotizzare che la banda di Ranieri scenda in campo contro la Juventus con un pizzico di consapevolezza e audacia in più del solito. Per impensierire la squadra piemontese, il tecnico dei rossoblu potrebbe scegliere il 4-3-2-1 con Scuffet in porta e il duetto Dossena-Mina a far da scudo al centro del reparto, mentre i terzini dovrebbero essere Augello a sinistra e Nandez che agirà sul fronte opposto.

A metà campo, intanto, il Cagliari avrà buone chance di vantare come titolari Sulemana, Prati e Makoumbou, nel frattempo i trequartisti che scenderanno in campo dal primo minuto saranno presumibilmente Oristano e Gaetano. Il vertice offensivo sarà, con buona probabilità, Shomurodov. Non saranno della gara causa infortunio Petagna, Mancosu e Pavoletti.

Juventus, out Milik

Mister Allegri e la sua Juventus saranno chiamati ad affrontare il Cagliari senza poter contare sulle prestazioni dell'acciaccato Milik. Per tornare alla vittoria in campionato, l'allenatore ex Milan potrebbe optare per il 3-5-2 con in porta Szczesny, mentre i titolari della difesa saranno probabilmente Gatti, Danilo e Bremer.

Cerniera di centrocampo bianconera che sarà composta, con tutta probabilità, da Cambiaso e Kostic come esterni che andranno a piazzarsi rispettivamente a destra e sinistra del terreno di gioco, nel frattempo in mezzo ci saranno McKennie, Rabiot e Locatelli. Il duetto offensivo della Vecchia Signora sarà probabilmente formato da Chiesa e Vlahovic.

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus:

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet, Augello, Dossena, Mina, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Prati, Oristano, Gaetano, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kostic, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.