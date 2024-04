I tifosi della Juventus si stanno dividendo sul web a seguito della notizia di Calciomercato che ha visto Felipe Anderson scegliere per la prossima stagione il Palmeiras anziché la formazione bianconera. Alcuni supporter juventini hanno esultato per il mancato arrivo di un calciatore ritenuto discontinuo, altri invece si sono detti rammaricati per aver perso la possibilità di avere un elemento cosi duttile.

Juve, la scelta di andare al Palmeiras di Anderson fa esultare una parte di tifoseria: 'Nessuno si strapperà i capelli'

La scelta di Felipe Anderson di andare al Palmeiras nella prossima stagione anziché sposare il progetto Juventus sta facendo discutere sul web.

Diversi tifosi bianconeri stanno infatti esprimendo il loro parere per quello che è il primo vero colpo di scena della sessione di rafforzamento estiva 2024/25: "Non essendo un estimatore di questo giocatore credo che alla Juve né dirigenza né tifosi si strapperanno i capelli per questo mancato arrivo. Certo in certe partite ha mostrato picchi di rendimento altissimi ma è anche vero che sono più le partite in cui invece si eclissa e risulta non pervenuto" afferma un supporter della Juventus.

Un altro utente ancora aggiunge: "La Juve deve valorizzare Soulé e non puntare sui trentenni. In attacco se giochiamo a tre abbiamo Chiesa, Yildiz, Soule, Iling-Junior che possono giocare sugli esterni con Vlahovic punta.

Poi via Kean e Milik per 25 milioni e prendiamo Martial a parametro zero e Zirkzee a 45 milioni. Cosi con 20 milioni avremo risolto l'attacco per tanti anni e potremo giocare sia con le ali e anche con le seconde punte dietro la punta centrale".

Ci sono anche dei tifosi sono rammaricati dalla scelta di Felipe Anderson: 'Avrebbe fatto sicuramente meglio di Kostic'

Come contraltare sul web, si leggono alcuni messaggi di tifosi meno soddisfatti del mancato arrivo di Felipe Anderson alla Juventus: "Non mi dispiaceva il suo arrivo eventualmente, sicuramente meglio di Kostic e Iling se lo consideriamo uomo di fascia.

Anche molto bravo con palla al piede a giocare in mezzo. Certo che non mi strapperò i capelli per il mancato arrivo. La questione bollente per molti amici juventini è in panca, poi il resto".

Un altro ancora se la prende con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: "Giuntoflop alla riscossa. Dopo Weah, Djalo e Alcaraz la sua rivoluzione doveva iniziare dal sostituto di Chiesa, Felipe Anderson. Era praticamente fatta a detta di molti. Ma Giuntoli si è arenato dinanzi alla richiesta di 4 milioni annui. Questa operazione mancata dice tantissimo sul budget da investire e sulle difficoltà di una ricostruzione inevitabilmente lenta. Resta da capire come si concilierà il tutto con le esigenze della tifoseria".