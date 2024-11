Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dall'Inghilterra, l'agente di Dusan Vlahovic avrebbe programmato diversi incontri con società inglesi: in prima fila sempre l'Arsenal che starebbe pensando a presentare un'offerta da 60 milioni di euro già a gennaio, una somma che la Juventus potrebbe anche prendere in considerazione.

La Juve valuterebbe offerte da almeno 60 milioni di euro

Come accennato e stando a quanto filtra dalla Continassa, la Juventus potrebbe decidere di valutare la cessione di Dusan Vlahovic a gennaio solo per offerte da almeno 60 milioni di euro.

Nonostante l’interesse di grandi club come l’Arsenal, una cessione in inverno appare comunque complessa. I bianconeri hanno bisogno di rinforzi in difesa e non sarebbero pronti a rinunciare al suo centravanti in piena stagione.

C'è però sempre da considerare la questione rinnovo del contratto in scadenza nel 2026: se il serbo non accetterà un abbassamento dell'ingaggio in estate fino a 9 milioni (dai 12 previsti) sarà sicuramente cessione a cifre minori di quelle che potrebbero essere proposte tra due mesi. Il club dovrà attentamente valutare il da farsi.

Le dichiarazioni di Vlahovic dal ritiro della Nazionale

Non solo una questione economica ma anche una tecnica starebbe influenzando il futuro del serbo che alla Juventus viene spesso sostituito in partita da Thiago Motta.

L'allenatore ex Genoa e Bologna non sembra avere instaurato un solido feeling col serbo e la cosa appare reciproca come indirettamente confermato dallo stesso Vlahovic qualche giorno fa dal ritiro della nazionale: "È più semplice per me giocare insieme ad un'altra punta, specie se forte come Mitrovic. Lui ingaggia tanti duelli, fa la sponda e mi apre spazio: io così posso sfruttare al meglio le mie caratteristiche, anche perché il c.t.

Stojkovic mi ha liberato dai compiti difensivi".

In inverno servirà in ogni caso un vice Vlahovic

Al di là della questione Vlahovic, la Juventus dovrà valutare almeno un investimento nel settore avanzato per il mercato di gennaio anche perché Milik sembra non dare garanzie in termini di affidabilità fisica e all'orizzonte ci sono almeno metà della Champions League, la Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e in estate il Mondiale per Club.

Tra i nomi più seguiti Lorenzo Lucca dell'Udinese, Zirkzee del Manchester United e Beto dell'Everton con Giuntoli che spera di strappare un prestito con diritto di riscatto.

Se invece Vlahovic venisse davvero ceduto, a quel punto servirebbero due centravanti oltre a due difensori, necessari per via dei gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal.