Alle ore 15 presso il Mapai Stadium di Reggio Emilia andrà in scena lo scontro tra Sassuolo e Milan. Partita che può dare speranze di salvezza per la squadra di Ballardini. Per Pioli, visti i risultati delle inseguitrici, basterebbe anche un pareggio per mantenere intatte le distanze, ma con una vittoria, il secondo posto sarebbe ulteriormente blindato. Il Milan è reduce dalla battuta di arresto in Europa League contro la Roma dove all'andata degli ottavi i giallorossi hanno espugnato San Siro con un gol di Mancini. Il Milan però è reduce da una marcia quasi trionfale nelle ultime 10 partite disputate e la parentesi con la Roma dovrebbe essere facilmente superata.

Non mancano però le problematiche per gli uomini di Pioli dato che si è fermato Mike Maignan e la porta sarà difesa da Marco Sportiello. Ampio turnover dovrebbe coinvolgere il Milan con Alessandro Florenzi per capitan Davide Calabria, in difesa dovrebbero giocare Simon Kjær e Mailk Thiaw con a sinistra Theo Hernandez che non dovrebbe riposare. Centrocampo inedito composto da Yunus Musah e Yacine Adli. In attacco Luka Jovic dovrebbe sostituire Olivier Giroud. Rafael Leao reduce da una delle più insignificanti partite da quando veste il rossonero dovrebbe comunque essere titolare con Ruben Loftus-Cheek e uno tra Samuel Chukwueze e Christian Pulisic sulla destra. Il clima in casa rossonero è ben diverso rispetto a due stagioni fa dove la squadra guidata da Stefano Pioli si giocava lo scudetto per l'ultima di campionato in un testa a testa con l'Inter.

La direzione di gara sarà affidata al signor Davide Massa della sezione CAN di Imperia.

Per il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini mancano solamente 6 giornate per recuperare il gap con la terzultima che attualmente è di 2 punti.

Una vittoria contro il Milan potrebbe essere la ricarica giusta per affrontare al meglio le ultime giornate di campionato. I neroverdi dovranno ancora fare a meno di Berardi e quindi in attacco si affideranno ad Andrea Pinamnonti supportato da Gregorie Defrel e da Laurientè. Nei 3 a supporto della punta dovrebbe giocare Matheus Enrique centralmente oppure al suo posto l'ex giocatore dell'Empoli Bajrami.

La coppia di centrocampo dovrebbe essere composta da Boloca e Thorsvedt con Racic pronto a prendere il posto di uno dei due. In difesa Pedersen non al meglio dovrebbe stringere i denti e partire dal primo minuto. Ballottaggio tra Erlic e Kumbulla, anche loro con qualche problema di natura fisica, potrebbe spuntare Ruan Tressoldi per una maglia da titolare.

💬 Briefing 💬

Leggi la nostra analisi alla vigilia di #SassuoloMilan#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) April 13, 2024

Milan: i convocati di Pioli per la sfida con il Sassuolo

Portieri: Nava, Raveyre, Sportiello.

Difensori:Calabria, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Terracciano, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori.

Centrocampisti: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Zeroli.

Attaccanti: Chukwueze, Giroud, Jovic, Leao, Okafor, Pulisic.

Mister Ballardini prima di #SassuoloMilan🎙️



💬 «Se interpreteremo bene la gara, domani col Milan ce la potremo giocare.»



🔗 https://t.co/hX8uYzcvMa#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/Dz90UVdQeU — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) April 13, 2024

Sassuolo - Milan le quote e il pronostico della gara

Sassuolo e Milan quando si sfidano, nulla è scontato, i bookmakers però quotano la vittori dei padroni di casa a 4,50 con il pareggio a 3,80 e la vittoria per i rossoneri a 1,50. La quota GOL, vista anche l'assenza di Maignan, si aggira bassa intorno al 1,55 con la quota NOGOL a 2,30. La somma dei gol OVER 2,5 viene pagata 1,60 e quella 3,50 a 2,45. Interessanti le quote sul risultato esatto che vedono il pareggio per 1-1 a 7,75 seguito dallo 0-1 a 8,75 e dallo 0.2 per 10 come quote più basse.

Nonostante non sia previsto un suo impiego, Olivier Giroud è il giocatore con la quota più bassa per segnare il primo gol dell'incontro (a 5,00) seguito da Christian Pulisic e Luka Jovic a 6,25. Andrea Pinamonti è il terminale offensivo del Sassuolo con la quota 8,75 più bassa per la prima realizzazione dell'incontro.