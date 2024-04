Nelle scorse ore lo speaker vicino ai colori della Juventus Edoardo Mecca ha scritto diversi post sul proprio account X rivelando come il club bianconero avrebbe già scelto Thiago Motta come guida tecnica della prossima stagione. Inoltre secondo l'artista piemontese, Massimiliano Allegri sarebbe stato proposto al Milan.

Juventus, Mecca: 'Allegri è stato proposto al Milan per la prossima stagione e alla società rossonera il livornese non dispiacerebbe'

"Allegri nome proposto e che non dispiace alla proprietà Milan" questa è la notizia fatta trapelare sul proprio account X dal noto speaker vicino ai colori della Juventus Edoardo Mecca.

Un'indiscrezione che coinciderebbe con la volontà del Milan di cambiare guida tecnica dopo l'era Pioli e con quella del club bianconero, che in estate potrebbe affidarsi ad nuovo allenatore dopo il triennio Allegri. In merito a questo, Mecca ha poi aggiunto con un secondo messaggio scritto sempre sul proprio account X: "La Juventus ripartirà da Thiago Motta e Koopmeiners". L'artista piemontese ha infine dedicato un terzo commento su quanto sarebbe accaduto tra la Juventus ed Antonio Conte, tecnico pugliese spesso e volentieri accostato alla vecchia signora: "Situazione Conte: ha provato in tutti i modi a tornare alla Juve, che però ha scelto ormai da un anno Thiago Motta; con Ibra ha accordo per andare al Milan ma la nuova proprietà frena per contenimento costi; in mano è rimasto il Napoli che prova a spingere per convincerlo".

Juventus, i commenti dei tifosi ai messaggi scritti da Mecca: 'Magari Allegri andasse al Milan'

I messaggi scritti da Mecca in mattinata hanno attratto l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus e non: "Allegri al Milan? Magari! Purtroppo credo che farà come al solito, fermo un anno per terminare il contratto in essere" scrive un tifoso bianconero che vorrebbe il livornese fuori dalla Continassa.

Un supporter del Milan invece aggiunge: "Allegri è sempre meglio di Lopetegui e Fonseca". Un altro utente si concentra su Giuntoli dicendo: "L'unica certezza è che la proprietà non ci metterà un centesimo, ha preso Giuntoli per questo, gli ha detto la parola magica "arrangiati", ora Giuntoli deve moltiplicare il pane e i pesci , per questo credo che per il prossimo anno sia inutile sognare".

Un pensiero condiviso da un altro tifoso: "Giuntoli è convinto che con un allenatore che porta un buon gioco e un ottimo centrocampista la Juve torna ad essere la Juve, povero illuso". Infine un supporter della Juventus scrive su Koopmeiners: "Koopmeiners per quanto forte non è un uomo della strategia Giuntoli, credo si andrà verso acquisti più "sconosciuti" passami il termine. Invece di uno a 50 milioni due a 25".