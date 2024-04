Nelle scorse ore il giornalista Gianluca Di Marzio ha riferito ai microfoni di Sky Sport come Massimiliano Allegri non dovrebbe continuare alla guida della Juventus nella prossima stagione, notizia che ha confermato a Sportitalia anche il giornalista Luca Cerchione.

Juve, Di Marzio: 'Allegri ha tutto l'ambiente bianconero contro, sarebbe deleterio cominciare una nuova stagione a Torino'

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus dicendo quanto segue: "Difficile che resti.

Ha un contratto pesante e ha capito che non è il caso di continuare. Tutto l'ambiente è contro di lui, cominciare così un'altra stagione sarebbe deleterio per tutti. Futuro? Potrebbe tranquillamente restare in attesa, non credo ci sia già qualcosa che lo riguarda". Di Marzio, riferendosi poi alle recenti dichiarazioni fatte da Giuntoli proprio sulla possibile permanenza di Allegri anche nella prossima annata, ha sottolineato come il direttore sportivo avrebbe detto certe frasi per non mettere in difficoltà il tecnico toscano prima della fine dell'annata in corso. Secondo il giornalista infatti, tutte le parti ormai sarebbero ben consce di non poter continuare insieme e proprio per questa ragione alla Continassa starebbero già pensando al prossimo allenatore della Juventus.

Per Di Marzio, il favorito a succedere alla panchina di Massimiliano Allegri dovrebbe essere Thiago Motta, tecnico del Bologna che piacerebbe però anche al Milan. Il giornalista, parlando infine di alternative per la Juventus, ha evidenziato di non avere conferme in merito alla candidatura di Antonio Conte.

Juventus, Cerchione: 'I nomi più attenzionati dal club bianconero per il post-Allegri sono Thiago Motta e Italiano'

Anche il giornalista sportivo Luca Cerchione ha parlato ai microfoni di Sportitalia di quello che potrebbe essere l'erede di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: "Qualora si dovesse trovare l'accordo sull'ultimo anno di contratto di Allegri, si virerebbe su un profilo meno blasonato ma sicuramente efficiente.

Giuntoli potrebbe fare un biennale ad un allenatore giochista, che porterebbe la Juve su un altro piano tattico. Dunque, il nome più attenzionato è quello di Thiago Motta, insieme ad Italiano. Più defilato Antonio Conte". Parlando poi di quello che invece potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli, Cerchione ha sottolineato come Aurelio De Laurentiis si sarebbe stufato di aspettare una risposta da Antonio Conte e che di conseguenza potrebbe virare su profili come lo stesso Italiano o come Raffaele Palladino, giovane allenatore che tanto bene sta facendo alla guida del Monza.