Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, dopo aver visto la trattativa per Felipe Anderson sfumare, la Juventus potrebbe virale le proprie attenzioni su Mattia Zaccagni, esterno della Lazio dato in uscita dalla Capitale. Il giornalista Fabrizio Romano nel frattempo sul proprio account X ha spiegato le ragioni per le quali l'esterno brasiliano ha scelto il Palmeiras anziché la vecchia signora.

Juventus, Felipe Anderson sfuma, ora Giuntoli cerca alternative: piacciono Mattia Zaccagni e Martial

Nelle scorse e per la sorpresa di molti, Felipe Anderson ha annunciato il suo addio alla Lazio ed il conseguente approdo nella prossima stagione nel Palmeiras, squadra della Serie A brasiliana.

Beffata dunque la Juventus, che a detta di molti, sarebbe stata vicinissima a far firmare un triennale al classe '93. Il club bianconero potrebbe dunque mettersi presto alla ricerca di un nuovo esterno che abbia la capacità di ricoprire più ruoli e che sappia inserirsi senza problemi in un tridente. Indiscrezioni di oggi vorrebbero Cristiano Giuntoli interessato per questo scopo ai profili di Mattia Zaccagni e Anthony Martial: per quanto riguarda il primo, attualmente in forza alla Lazio come Felipe Anderson, potrebbe lasciare la compagine biancoceleste al termine della stagione in corso. D'altronde, le parole rilasciate dall'agente Marco Giuffredi qualche giorno fa al Corriere di Roma sono chiare ed esplicite: "Sono 40 giorni che non sento nessuno del club: non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità.

In estate ci guarderemo attorno". In tutto questo, il contratto di Zaccagni andrà in scadenza nel giugno del 2025 e di conseguenza se la Juventus volesse davvero portarlo alla Continassa dovrebbe contrattare con una Lazio che potrebbe però essere costretta ad abbassare le pretese economiche per non rischiare di perdere poi il calciatore a 0.

Si partirebbe dunque da una base economica vicina ai 15 milioni di euro. Discorso totalmente diverso invece varrebbe per Martial, che a giugno potrebbe andare via dal Manchester United a 0. Sul francese però ci sarebbero anche gli occhi dell'Inter, da sempre interessata a simili opportunità di calciomercato.

Romano: 'Felipe Anderson ha deciso di non andare alla Juventus e di tornare in Brasile per motivi familiari'

Nel frattempo Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha voluto spiegare sul proprio account X le motivazioni per le quali Felipe Anderson ha scelto di non andare alla Juventus: "Felipe Anderson è il nuovo giocatore del Palmeiras a parametro zero dalla Lazio, dopo aver deciso di non firmare il nuovo contratto con i biancocelesti. Felipe ha ricevuto la settimana scorsa la proposta della Juventus per un contratto triennale ma ha deciso per un ritorno shock al Palmeiras per motivi familiari".