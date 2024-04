È un momento importante per la carriera professionale di Alex Sandro, che dopo nove stagioni nella Juventus è pronto ad una nuova esperienza professionale. Il suo contratto in scadenza segna la fine di un'era iniziata nel 2015, quando il terzino brasiliano è stato acquistato dal Porto per 26 milioni di euro. Ora, mentre si prepara a lasciare la Vecchia Signora, si parla di diverse possibilità per il suo futuro. Dall'interesse proveniente dal Brasile, fino ad arrivare all'Atletico Madrid, alla ricerca di un sostituto di Mario Hermoso, anche lui in scadenza di contratto a giugno.

L'Atletico Madrid valuta l'ingaggio di Alex Sandro

Inizialmente, si pensava che il futuro professionale di Alex Sandro potesse essere il ritorno in patria, in Brasile. Tuttavia, recentemente il giornale Tuttosport ha parlato di un suo possibile approdo all'Atletico Madrid. Questa ipotesi aprirebbe un nuovo capitolo nella sua carriera, portandolo in una delle squadre più prestigiose del calcio spagnolo.

Con 325 presenze con la maglia bianconera, il brasiliano si avvicina alla vetta della classifica dei primatisti stranieri della Juventus, mancandogli solo due presenze per raggiungere Pavel Nedved. Una testimonianza della sua lunga e fruttuosa permanenza nel club.

Le sue parole recenti, pronunciate al canale ufficiale della Serie A, rivelano la profonda connessione che ha con la Juventus e il suo senso di gratitudine verso il club e i tifosi.

Anche se si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera, Alex Sandro ammette che sarà difficile dire addio alla Juventus, poiché il club ha sempre occupato un posto speciale nel suo cuore.

Alex Sandro sostituirebbe Mario Hermoso

L'Atletico Madrid sarebbe alla ricerca di un giocatore bravo non solo come difensore centrale ma anche come terzino.

Un sostituto di Mario Hermoso, che a meno di clamorose novità in questo finale di stagione lascerà la società spagnola essendo in scadenza di contratto. Lo spagnolo è stato avvicinato nelle ultime settimane a Milan, Inter e Juventus, non è quindi da scartare uno 'scambio' fra parametri zero fra Atletico Madrid con la società bianconera, con Alex Sandro in Spagna e Mario Hermoso in Italia.

Come giocherebbe l'Atletico Madrid con Alex Sandro

L'eventuale ingaggio di Alex Sandro da parte dell'Atletico Madrid significherebbe dare un'alternativa nel settore difensivo. Il brasiliano ha dimostrato di poter giocare in una difesa a tre da centrale difensivo di sinistra ma anche in una a quattro da terzino sinistro. All'Atletico Madrid sostituirebbe proprio Mario Hermoso, che in questa stagione è stato schierato soprattutto da terzino sinistro anche se è più difensore rispetto al terzino attualmente alla Juventus. Soffermandoci quindi sulla possibile difesa degli spagnoli, Simeone potrebbe quindi giocare con Savic e Gimenez centrali, terzino destro Molina e terzino sinistro il brasiliano.