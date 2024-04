Secondo le ultime indiscrezioni al momento non ci sono stati incontri fra l'agente sportivo di Timothy Weah e la dirigenza della Juventus per definire il suo futuro.

Weah ha avuto alti e bassi in questa stagione, ma un possibile cambio di allenatore alla Juve potrebbe agevolare la sua permanenza. Se infatti Thiago Motta diventasse il nuovo allenatore bianconero, questo potrebbe offrire al giocatore americano la possibilità di rilanciarsi. I due hanno infatti già lavorato insieme nel settore giovanile del Paris Saint-Germain.

La Juventus non ha previsto un incontro con Weah per decidere il suo futuro

Al momento, la Juventus pensa soprattutto al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League, il che rappresenta un passaggio fondamentale prima di prendere decisioni sul futuro della squadra. Al momento quindi non ci sono stati incontri fra la società e l'agente sportivo di Timothy Weah.

Intanto in vista della prossima stagione, se Thiago Motta diventasse il nuovo allenatore della Juventus, sarebbe una novità per molti giocatori, ma appunto non per Timothy Weah, che ha già lavorato con lui durante la sua esperienza nell'Under 19 del Paris Saint-Germain. I rapporti tra i due sono positivi e Weah è consapevole della necessità di crescere ulteriormente per dimostrare il suo valore alla Juventus, dopo che in questa stagione gli è mancato lo spazio necessario per esprimere appieno il proprio potenziale.

La Juve ha acquistato nello scorso Calciomercato estivo Weah dal Lille per circa 10 milioni di euro più bonus. La stagione dell'americano è stata condizionata anche da alcuni infortuni muscolari che non gli hanno permesso di trovare continuità d'impiego. Nonostante questo ha disputato fino ad adesso un totale di 25 presenze nel campionato italiano con un assist, a cui bisogna aggiungere tre partite con un gol in Coppa Italia.

Ipotesi tattiche: Weah nella Juventus di Thiago Motta

Se la Juventus dovesse decidere di affidare la panchina a Thiago Motta è ipotizzabile che passi come modulo a un 4-2-3-1 o eventualmente al 4-3-3. In tal caso sembrerebbe difficile una collocazione tattica da terzino destro per l'americano, anche se la scorsa stagione Paulo Fonseca nel Lille lo impiegava proprio in quel ruolo.

Il tecnico italo-brasiliano potrebbe schierare Weah come trequartista di fascia destra nel 4-2-3-1 o eventualmente come punta di fascia, dando la possibilità all'americano di valorizzare le sue caratteristiche tecniche e fisiche. Il classe 2000 nella nazionale statunitense gioca in una posizione più avanzata rispetto al ruolo da laterale destro in cui viene impiegato nel 3-5-2 di Allegri.