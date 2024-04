Lo speaker radiofonico vicino ai colori della Juventus Edoardo Mecca ha commentato sul proprio account X il pareggio della formazione bianconera contro il Cagliari, usando termini duri per la squadra e per il tecnico Massimiliano Allegri.

Mecca: 'Chi difende e giustifica questo scempio vuole solo il male della squadra bianconera'

Lo speaker vicino ai colori della Juventus Edoardo Mecca ha commentato sul proprio account X il pareggio ottenuto dalla Juventus in trasferta con il Cagliari per 2-2, non usando parole leggere nei confronti dei bianconeri: "Vedo un po’ ovunque togliere patenti di tifo, ma chi difende e giustifica uno scempio simile (che va avanti da troppo tempo) vuole solo il male della Juventus".

Mecca in un secondo messaggio su X ha poi rincarato la dose aggiungendo: "Contro una rosa come quella del Cagliari, impossibile fare di più. Mi chiedo come si preparino le partite durante la settimana per poi presentarsi in queste condizioni in campo. 12 punti in 12 partite. Non serve aggiungere altro".

I tifosi sulle parole di Mecca: 'La squadra non esiste più e sta concludendo inesorabilmente un percorso iniziato anni fa'

I commenti di Mecca hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Semplicemente la Juve non esiste più. Ha concluso inesorabilmente un percorso iniziato diversi anni fa. Le colpe in questi anni sono di parecchie persone, ma soprattutto di due: uno dietro la scrivania, Agnelli, l’altro sulla panchina, Allegri", scrive un tifoso bianconero.

Un altro, profondamente deluso dalla prestazione della Juve col Cagliari aggiunge: "Le questioni sono due: o la squadra non segue più l’allenatore o sono di una scarsezza mai vista prima. Alcuni passaggi che ho visto stasera non si sbagliano neanche in Serie D per quanto facili".

Un tifoso ancora, confronta sarcasticamente la differenza del valore tra le rose del Cagliari e della Juve: "Ma mica è colpa di Allegri, è la rosa scarsa.

Makoumbou è vice campione del mondo mica Rabiot, Sulemana ha vinto l'Europeo mica Locatelli, Shomurodov è stato pagato 80 milioni e ha segnato 40 gol in un anno solare mica Vlahovic, Luvumbo ha vinto un europeo da protagonista non Chiesa". Un altro supporter bianconeri infine si differenzia e aggiunge: "Allegri? Vedendo stasera è l’ennesima conferma che non può essere solo colpa di Allegri… chi pensa che è solo colpa sua è meglio che si dia a un altro sport".