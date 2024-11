Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Capuano ha commentato su X la situazione in casa Juventus inerente gli infortuni, contrastando con decisione chi li addosserebbe ancora all'ex allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri. Capuano ha poi analizzato la scarsa produzione offensiva proposta dalla formazione guidata da Motta quando orfana della presenza di Dusan Vlahovic.

Juventus, Capuano provoca: 'Mi avevano quasi convinto che gli infortuni della squadra fossero colpa di Allegri'

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un messaggio piuttosto provocatorio sul proprio account prendendo in analisi i tanti infortuni che stanno colpendo la Juventus e tirando in ballo di nuovo l'ex allenatore Massimiliano Allegri: "Mi avevano quasi convinto che l'alto numero di infortuni della Juventus da agosto a oggi fosse colpa di Allegri.

Poi mi sono accorto che quelli che un anno fa non si allenavano con intensità, non alla Continassa ma in altre squadre, hanno già messo insieme 30 partite saltate per problemi muscolari più 3 di Koopmeiners (costola rotta) e le stagioni finite di Cabal e Bremer, il fastidio di Vlahovic e la lungodegenza di Milik. Insomma, mi sono tranquillizzato Allegri è solo responsabile del gioco che non decolla e del cambiamento climatico. Tutto il resto non è roba sua".

Il giornalista restando in tema Juventus ha poi ripreso una statistica sui bianconeri che testimonierebbe le difficoltà di produzione offensiva del club guidato da Thiago Motta: "Chiunque abbia sostituito Vlahovic a partita in corso o per 90' come a San Siro non ha mai fatto un tiro in porta.

Sorprendente, visto che a parole e nei fatti spesso Thiago Motta ha fatto capire di volere un attaccante diverso da Dusan".

Infine Capuano ha dedicato un commento al tecnico del Milan Paulo Fonseca: "Il portoghese si lamenta delle critiche post Milan-Juventus: “Se pareggiamo noi sembra una sconfitta, se lo fanno altri...”. Ha torto.

Giocava in casa, contro un avversario decimato dalle assenze e con una classifica che imponeva di cercare la vittoria. Non ha tirato mai in porta. Come pensava sarebbe stato giudicato?".

Juventus, i tifosi rispondono a Capuano: 'Allegri è stato tanto, un tifoso può guardare anche a qualcosa di diverso'

Le parole scritte da Capuano hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Però una cosa possiamo dirla, Allegri colpevole o non colpevole è stato alla Juve 5 anni la prima volta e 3 la seconda per un totale di 8.

Un tifoso può anche guardare qualcosa di diverso? Non so , nemmeno il post Trapattoni o Lippi era così pesante" sostiene un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Allegri non ha colpe per gli infortuni tuttavia mi risulta fosse l’allenatore della Juve nella prestazione contro il Maccabi Haifa ed in tutte le altre precedenti ed a seguire. Esonero giusto quindi. Punto".