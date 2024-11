Nelle scorse ore la giornalista Valentina Ballarini ha scritto su Sportitalia un editoriale dedicato alla Juventus, al suo tecnico Thiago Motta e alla prestazione effettuata dai bianconeri col Milan. Una serie di argomenti trattati ai microfoni di Fuori di Juve anche dall'ex direttore generale della Federcalcio Antonello Valentini.

Ballarini punge Thiago Motta: 'Sembra il fratello di quello ammirato a Bologna'

La giornalista Valentina Ballarini ha scritto un editoriale sul portale di Sportitalia e, riferendosi alla Juventus, al suo tecnico e alla partita giocata dai bianconeri sabato scorso a San Siro ha riferito: Di Milan-Juve è stato già detto tutto.

Thiago Motta sembra il fratello di quello ammirato a Bologna. A Fonseca sembra sia venuta la paura di perdere. Il calcio italiano è involuto, per mancanza di campioni, per arbitri e Var sempre più in confusione, per stadi e terreni di gioco non all’altezza. È la cosa più lontana dallo show che vorrebbero proporci. Per questo la gente è incuriosita da altro".

Ballarini ha poi continuato la sua disamina focalizzandosi su un altro match che non ha offerto grandissimi spunti a livello tecnico, quello giocato e vinto dal Napoli per 1-0 contro la Roma. Secondo la giornalista quindi, la squadra di Antonio Conte ha dimostrato grande organizzazione di gioco e pragmatismo, sacrificando all'altare del risultato lo spettacolo.

La Roma, secondo Ballarini, invece si è confermata la solita quadra disastrosa che si è vista in questa stagione, alla quale va aggiunto il mistero che ormai avvolge sia la figura di Matias Soulé che quella di Paulo Dybala. Proprio sulla "Joya" si è infine concentrata la giornalista, che ha sottolineato come il calciatore argentino apparirebbe lontano dalla Roma più che mai, sembrando un corpo estraneo: Dybala non sarebbe da definire un problema, ma neanche un valore aggiunto.

Valentini: 'Non capisco tutte queste critiche isteriche verso Motta, ha grande competenza e intelligenza'

Anche l'ex direttore generale della Federcalcio Antonello Valentini ha parlato della Juventus e di Thiago Motta ai microfoni di Fuori di Juve: "Tutte queste critiche isteriche non le capisco. Certo, i bianconeri vincono poco, hanno totalizzato sette pareggi, è pur vero che non hanno mai perso.

Stimo molto Motta, lo conosco molto bene perché è stato in Nazionale. Il tecnico italo-brasiliano ha buon senso, grande competenza e intelligenza. A mio modo di vedere, la sua mano si vede e si vedrà sempre di più".

Valentini ha concluso il suo intervento sottolineando come la Juventus, con le ambizioni che nutrirebbe sia in campionato che in Champions League, non dovrebbe pensare di poter affrontare un'intera stagione con solo due attaccanti.