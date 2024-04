Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato a Juventibus di quello che potrebbe essere il prossimo allenatore della Juventus, rivelando come il club bianconero se non riuscisse a trovare un accordo con Thiago Motta, potrebbe poi ripiegare su Vincenzo Italiano, tecnico in scadenza di contratto con la Fiorentina.

Juventus, Momblano rivela: 'Se Thiago Motta va in Inghilterra Giuntoli potrebbe andare su Vincenzo Italiano'

Il giornalista sportivo Luca Momblano è stato ospite nelle scorse ore della trasmissione Twitch Juventibus e parlando di quello che potrebbe essere il futuro allenatore della Juventus ha detto: "Se il Manchester United prendesse Thiago Motta?

la Juventus andrebbe su Vincenzo Italiano. Lui è bianconero e ne sta subendo di ogni perché alla gente non piace chi attacca e perde magari 1 a 0. Gasperini? è blindato all'Atalanta e li è il padrone dell'area sportiva: questo vuol dire che se lo vuoi devi andare a prenderlo come prima opzione e non come rincalzo ed inoltre ti costerebbe anche tanti soldi. Se la Juve pensa davvero a lui, si sarebbe dovuta muovere prima che firmasse il recente rinnovo".

Momblano ha poi dedicato una parte del suo discorso ai portieri già presenti in rosa della Juve e quelli che potrebbero arrivare nella prossima sessione di calciomercato: "Meret e Di Gregorio entrambi osservati con attenzione per sostituire Perin che potrebbe salutare la Juventus, Szczesny invece è un capitolo assestante, perché non è chiaro se lui è disponibile o no a fare un nuovo contratto".

Capitolo a parte Momblano l'ha aperto poi per Marco Carnesecchi: "Carnesecchi? è caro e forse non è neanche il momento di prenderlo. Ci sta che può rimanere un anno dall'Atalanta, la Juve lo segue perché gli piace ma non è un calciatore da spostare in questa estate. Costa e tu devi fare una stagione di una complessità e di un livello tale per cui non spendo 30 milioni per prendere un vice".

Juventus, i tifosi commentato le parole di Momblano: 'Italiano? non c'è una partita dove non prende un gol'

Le parole di Momblano sono state commentate da tanti tifosi della Juventus: "Italiano è decimo con la Fiorentina. Non c'è partita dove non prenda un goal. Ma va bene gioca in avanti! insomma il classico allenatore che alla Juve non arriva a mangiare il panettone.

Ma forse mi sbaglio. Ci sta che mandando via Allegri gli scappati di casa siano contenti anche del settimo/ottavo posto" scrive un utente poco entusiasta dell'eventuale candidatura di Itlaliano. Un altro invece si concentra sul discorso portieri e nel dettaglio su Szczesny: "Ma Szczesny non può prendere 7 milioni a stagione con le nostre finanze. O rinnova al ribasso, o deve andare via. Per quanto mi dispiaccia, nella vita vanno fatte delle scelte".