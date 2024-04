La Juventus si sta preparando in vista della gara di venerdì 19 aprile contro il Cagliari. I bianconeri apriranno la 33ª giornata di Serie A poiché martedì 23 aprile la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nonostante gli impegni ravvicinati, il tecnico livornese non sembra intenzionato a stravolgere la formazione e in Sardegna si presenterà con il classico 3-5-2. I bianconeri hanno recuperato Szczesny che sarà a disposizione dopo l’operazione al naso e Allegri deciderà se schierarlo fin dal primo minuto oppure se affidarsi a Perin.

In avanti, invece, si ripartirà da Dusan Vlahovic vista l’assenza di Moise Kean e Arek Milik che sta rientrando ed è reduce da infortunio e in settimana si è solo allenato parzialmente in gruppo. Al fianco del serbo ci sarà uno fra Federico Chiesa e Kenan Yildiz. Questo dubbio, il tecnico livornese se lo porterà dietro fino all' immediata vigilia del match contro il Cagliari. In ogni caso è possibile poi una staffetta tra Chiesa e Yildiz a gara in corso.

Ballottaggio Chiesa Yildiz

La Juventus contro il Cagliari non avrà molte scelte in attacco vista l’assenza di Kean e Milik che resta ancora in dubbio. Per questo motivo, Dusan Vlahovic sarà costretto agli straordinari. La Juventus giocherà due partite ravvicinate e probabilmente Chiesa e Yildiz si alterneranno al fianco di DV9.

Per il resto, invece, i dubbi non sembrano essere molti: in difesa dovrebbero essere confermati Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo.

Anche a centrocampo le alternative non sono molte: Andrea Cambiaso dovrebbe essere il titolare della fascia destra. In mezzo si va verso la conferma di Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Come alternativa, la Juventus può contare su Carlos Alcaraz e Fabio Miretti che potrebbero giocare uno scampolo di gara. A sinistra, invece, è aperto il ballottaggio tra Filip Kostic e Samuel Iling Jr.

Le parole di Allegri

Massimiliano Allegri, stamattina 18 aprile, ha intanto parlato in conferenza stampa e non si è sbottonato più di tanto sulle scelte di formazione: “Non ho grandi dubbi e dopo l'allenamento scioglierò gli ultimi”.

Il rebus più grande per il tecnico livornese resta in attacco come confermato da lui stesso: “Chiesa gioca? Devo valutare tra lui e Yildiz”.

Infatti la Juventus, martedì 23 aprile sarà impegnata in Coppa Italia e dunque è possibile che Chiesa possa riposare contro i sardi per essere al top contro la Lazio.