Dopo aver ingaggiato in passato tecnici importanti e dai nomi altisonanti come quelli di Benitez e Ancelotti, Aurelio De Laurentiis sogna un nuovo grande colpo per la panchina. Quell'Antonio Conte che avrebbe già provato a portare al Napoli anche nel corso di questa stagione, ricevendo sempre un rifiuto per via del fatto che il tecnico leccese non ama subentrare in corsa.

A confermare il fatto che il Patron azzurro tornerà presto alla carica è stato nelle ultime ore il giornalista Valter De Maggio, che ha evidenziato come il tecnico pugliese sarebbe interessato a lavorare con la rosa del Napoli anche nel caso in cui, come ormai certo, dovesse partire Victor Osimhen.

A parlare di Antonio Conte è stato nelle ultime ore anche il giornalista sportivo Fabrizio Biasin.

Conte valuterebbe il trasferimento al Napoli: chiederebbe Lukaku e Kulusevski

"Antonio Conte adora l'attuale organico del Napoli e accetterebbe anche la cessione di Osimhen a patto, naturalmente, che arrivi Romelu Lukaku - ha dichiarato De Maggio nel corso di Radio Goal, programma in onda sull'emittente Kiss Kiss - Inoltre il mister vorrebbe anche Kulusevski".

In successione, il giornalista ha trattato il tema del possibile ingaggio, nota dolente dato che il tecnico percepisce in genere cachet molto lauti: "Sento dire che l'allenatore pugliese non verrebbe per una questione di ingaggio, ma è una bugia.

Sapete quanto chiede? Un po' meno di Ancelotti" che a Napoli percepiva 6 milioni netti l'anno.

Per quel concerne la possibile richiesta di avere in rosa Lukaku, si tratterebbe della stessa condizione che l'allenatore leccese impose nella stagione 2020-2021 all'Inter, quella che alla fine ha portato alla conquista dello scudetto.

Il calciatore belga si rivelò allora decisivo, con 24 reti segnate in 36 partite di Serie A.

Fabrizio Biasin: 'Per Conte non c'è la fila'

A parlare degli scenari di mercato connessi al tecnico ex Siena, Juventus e Chelsea è stato nelle ultime ore anche il giornalista sportivo Fabrizio Biasin intervenuto a Tmw: " Bene ricordare che tra i tecnici a spasso c’è Antonio Conte il pugliese.

E qui si innesca il domandone: dove allenerà cotanto tecnico la prossima stagione? La Juve punta su Thiago Motta, il Milan è pronto a proseguire con Pioli, la Roma ha “scoperto” De Rossi, l’Inter si tiene stretta Inzaghi. In Italia resta il Napoli che, appunto, ha già un’opzione Italiano. E quindi? E quindi la verità è che al momento non c’è tutta ‘sta fila per andare su un tecnico che è grande e, certo, non ha bisogno di presentazioni, ma storicamente porta con sé effetti collaterali non facili da digerire nel nuovo calcio".