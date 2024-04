"La Juventus dovrà rispettare dei paletti economici importanti": inizia così l'intervento effettuato nelle ultime ore a Tv Play da Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, a proposito di quali saranno le strategie che adotterà il club bianconero nelle sessioni a venire e di quali nomi la dirigenza bianconera punterà con decisione per proseguire da una parte la politica di ringiovanimento della rosa e dall'altra quella di contenimento dei costi.

Il giornalista sportivo Bargigia su Carnesecchi e Calafiori

"Zirkzee alla Juve? Credo che il giocatore andrà al Milan.

Carnesecchi? L'Atalanta chiede 40 milioni di euro. La Juve ripartirà da Szczesny. Su Calafiori c'è un grandimento tecnico, ma al momento non c'è nessun contatto. Motta alla Juventus è possibile ma non è certo. Allegri ha tra il 20 e il 30 per cento di possibilità di restare in bianconero. Il suo futuro non dipende dalla possibile vittoria della Coppa Italia. Con Koopmeiners la Juventus ha un accordo di massima. All'Atalanta sarà fatta un'offerta tra i 40 e i 60 milioni di euro" ha dichiarato Bargiggia delineando i possibili futuri scenari in casa bianconera.

La Juventus avrebbe raggiunto un'intesa con Teun Koopmeiners

Tra i tanti nomi fatti da Bargiggia, quello che colpisce più di tutti per qualità e importanza del profilo è Teun Koopmeiners, col quale nelle scorse settimane il club bianconero avrebbe già raggiunto un accordo di massima sulla base di 4.5 milioni di euro l'anno: 11 gol e 3 assist in 26 partite in Serie A quest'anno e più in generale 27 reti e 12 assist in 114 presenze complessive con la Dea, l'olandese ha ormai dimostrato e confermato tutto il proprio valore e consentirebbe alla Juventus di fare un passo in avanti considerevole nella zona mediana del campo.

Lì dove il 'tuttocampista' orange ama svariare.

Luca Percassi sul futuro professionale di Teun Koopmeiners

A parlare del calciatore ex AZ nel pre Fiorentina vs Atalanta di Coppa Italia è stato lo stesso Luca Percassi, l'amministratore delegato della Dea: "Non è durante il campionato che l'Atalanta ha la necessità di sedersi per parlare di un proprio giocatore - ha dichiarato a Sport Mediaset - E' normale che Koopmeiners, come altri giocatori, possono attrarre l'interesse di altre squadre. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse perché, al momento, non vogliamo parlare dei nostri tesserati. Finita la stagione parleremo e affronteremo il mercato con l'obiettivo di rinforzarci".