Sono ore cruciali per il futuro societario dell'Inter visto che da un momento all'altro potrebbe arrivare il comunicato ufficiale di Oaktree, che prenderà il posto di Steven Zhang, a meno che questo in extremis non riesca a restituire il prestito da oltre 380 milioni di euro. In tutto ciò non sono da escludere anche conseguenze sul mercato con un big che potrebbe anche partire per finanziare le mosse in entrata. La Juventus starebbe pensando di fare un tentativo proprio per Alessandro Bastoni, anche se i nerazzurri faranno di tutto per non privarsene ritenendolo uno dei pilastri dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Juventus su Bastoni

La Juventus potrebbe fare un tentativo per Alessandro Bastoni nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Il classe 1999 rappresenta uno dei migliori difensori del campionato italiano e non solo e Cristiano Giuntoli è attento non poco a questa cosa e vista l'esigenza di rinforzare il reparto con un innesto di livello non è da escludere un tentativo.

Operazione che, ovviamente, sarebbe tutt'altro che semplice visto che parliamo di due acerrime rivali, che quest'anno almeno fino a febbraio sono state in lotta per lo scudetto testa a testa prima della fuga degli uomini di Inzaghi e del crollo dei bianconeri. Il giocatore ha rinnovato qualche mese fa fino a giugno 2028 a oltre 5 milioni di euro netti più bonus.

Se Oaktree dovesse ordinare una rivisitazione del monte ingaggi a quel punto non è da escludere una partenza. Tra l'altro Bastoni andrebbe proprio incontro a quello che cerca la Juve, un difensore di piede mancino che all'occorrenza possa anche adattarsi sulla fascia sinistra.

L'eventuale offerta all'Inter

Juventus che potrebbe fare una proposta importante all'Inter per cercare di mettere le mani su Alessandro Bastoni.

L'idea dei bianconeri sarebbe quella di cedere Soulé per 40 milioni di euro e andare a girare ai nerazzurri una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro. Difficile, comunque, che i nerazzurri possano accettare. Questo perché innanzitutto il difensore italiano sarà ceduto solo per proposte davvero fuori mercato, superiori agli 80 milioni di euro, e anche perché poi andrebbe a rinforzare una diretta rivale.

Come vi abbiamo detto si tratta di una trattativa di difficilissima realizzazione, ma la Juventus un tentativo lo farà. Non possiamo escludere che i nerazzurri, dinanzi ad un sondaggio dei bianconeri, possano rispondere con una provocazione chiedendo in cambio il cartellino di Gleison Bremer.