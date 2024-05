Nelle scorse ore il giornalista sportivo Massimo Caputi ha parlato a TV Play della Juventus, sottolineando come la figura di Gian Piero Gasperini sarebbe ideale per ereditare la gestione tecnica da Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico toscano, in conferenza stampa, ha intanto glissato sulle domande in merito al suo futuro.

Caputi: 'Gasperini può essere il profilo giusto per i bianconeri come per l'Inter, il Milan o il Napoli'

"Gasperini può essere il profilo giusto per la Juventus, come può esserlo per tante altre squadre importanti", questo è quanto riferito dal giornalista sportivo Massimo Caputi nell'intervista che ha rilasciato nelle scorse ore ai microfoni di TV Play.

Caputi, restando in tema Gasperini ha poi aggiunto: "Credo che in parte gli pesi quella parentesi sfortunata con l'Inter, l'unico vero grande club che ha allenato il piemontese per poco. Lui ha sempre fatto bene finora in squadre come Genoa, come appunto l'Atalanta e non si è mai cimentato con una certa costanza ad alti livelli. Però è indubbiamente un allenatore che ha tutte le qualità per allenare la Juventus cosi come il Milan, l'Inter e il Napoli".

Caputi ha poi precisato sul tecnico dell'Atalanta: "Quando prendi Gasperini però che ha dei metodi di un certo tipo lo devi mettere nelle condizioni di poter lavorare. Ad esempio se tu sei la Juve e hai bisogno nelle prime 5 partite di 13 punti, non è detto che se inizi un certo discorso con lui tu li possa ottenere".

Caputi ha infine chiosato: "Con questo non voglio sminuire Gasperini ma non è che tutti gli allenatori e tutti i calciatori possano indossare qualsiasi abito: certi hanno caratteristiche per essere perfetti in determinate situazioni e meno in altre. Non è detto che un calciatore che va benissimo in una squadra che ha meno ambizioni, o un allenatore che da certe garanzie o certezze poi trasferiti in altre squadre possano fare altrettanto bene".

Allegri glissa sul futuro: 'Abbiate pazienza, adesso la priorità è finire la stagione'

Nel frattempo anche uno dei diretti interessati per quanto riguarda il futuro della gestione tecnica della Juve, vale a dire Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa dicendo: "Ho parlato con la società per il futuro? Abbiate ancora un attimo di pazienza.

La pazienza è la virtù dei forti. Ormai siamo alla fine della stagione, concentriamoci sulla gara di domani, sperando che il risultato sia positivo. E lo dovrà essere. Pensiamo poi a Roma e all'Atalanta".

Allegri ha infine concluso la l conferenza sottolineando come con la Salernitana andrà in campo la migliore formazione disponibile.