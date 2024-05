Archiviato il campionato con il pareggio ottenuto per 2-2 in casa dell'Hellas Verona, l'Inter adesso completerà il passaggio di proprietà e poi si dedicherà alla prossima sessione estiva di Calciomercato. Uno dei reparti che sicuramente verrà ritoccato è quello avanzato e in quest'ottica si starebbe pensando al possibile ritorno a Milano di Andrea Pinamonti. Una trattativa che verrebbe semplificata dal fatto che il Sassuolo è retrocesso in Serie B.

Anche la Roma farà movimenti importanti sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi.

Servirà innanzitutto un esterno destro e uno dei nomi che piace ai giallorossi è quello di Raoul Bellanova, che bene ha fatto con la maglia del Torino.

Inter su Pinamonti

L'Inter vuole rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato. Arriverà sicuramente Mehdi Taremi a parametro zero, dopo essere andato in scadenza con il Porto, ma è possibile che ci sia un altro innesto. La società nerazzurra sta sondando diverse piste e tra queste ce ne sarebbe una che porta a Andrea Pinamonti in una trattativa con il Sassuolo che verrebbe semplificata dal fatto che gli emiliani sono retrocessi in Serie B e per questo cercheranno di fare cassa con la cessione dei migliori elementi. Inoltre i rapporti tra Marotta e Carnevali potrebbero anche facilitare una eventuale trattativa tra i due club.

Il classe 1999 in questa stagione ha fatto abbastanza bene, nonostante la retrocessione in Serie B del Sassuolo, avendo messo a segno 11 reti e collezionato un assist in 38 partite di campionato. Il giocatore sarebbe utile anche in termini di liste essendo un prodotto proprio del vivaio nerazzurro. Acquistato per 20 milioni di euro due anni fa, ora l'Inter potrebbe prenderlo per 10 milioni di euro, cifra che può essere abbassata dall'inserimento nell'affare del cartellino di uno tra Pio e Sebastiano Esposito.

Il possibile attacco dell'Inter

Andrea Pinamonti potrebbe essere molto utile all'Inter anche in termini di liste, visto che è un prodotto del vivaio nerazzurro. Questo nel caso permetterebbe alla società di poter avere anche cinque attaccanti in rosa, visti i tanti impegni in programma. E alle spalle di Lautaro e Thuram, ecco Taremi e Pinamonti.

Piace anche Albert Gudmundsson, ma il suo eventuale arrivo dipenderebbe dall'uscita di Marko Arnautovic, che ha ancora un anno di contratto. Per l'islandese si punta a una formula alla Frattesi, in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.

Roma su Bellanova

La Roma è alla ricerca di un esterno destro di livello da regalare a Daniele De Rossi, abile a svolgere entrambe le fase. Il nome che piace molto è quello di Raoul Bellanova, che tanto bene ha fatto nel suo primo anno al Torino. Sono stati sette gli assist all'attivo, oltre ad aver messo a segno una rete. Acquistato dal Cagliari per 9 milioni di euro, ora il club di Urbano Cairo parte da una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro. Cifra importante che i capitolini proveranno ad abbassare inserendo nell'affare almeno una contropartita tecnica e in questo senso occhio a uno tra Zalewski e Azmoun.