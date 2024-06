Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite a Cronache di spogliatoio dal giornalista sportivo Riccardo Trevisani, il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi potrebbe lasciare la compagine nerazzurra e piacerebbe sia alla Juventus di Thiago Motta sia alla Roma di Daniele De Rossi.

Juventus, Trevisani: 'Frattesi piace ai bianconeri e alla Roma ma se fossi l'Inter non lo perderei'

Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha parlato alla trasmissione Cronache di spogliatoio riferendo un indiscrezione di Calciomercato inerente la Juventus: "Futuro Frattesi?

Non piace solo in Liga ed in Premier League ma anche in Italia e nello specifico alla Juventus e alla Roma. Fossi nell'Inter non lo perderei ma credo che il centrocampista abbia bisogno di giocare maggiormente. E' vero anche che a Milano non vedo molti elementi che possano togliergli minuti, perché ad esempio Zielinski ha giocato male a Napoli e sta steccando l'Europeo anche con la Polonia".

Restando in tema Juve, Trevisani ha poi aggiunto: "Dando per acquisito Douglas Luiz a centrocampo mi aspetto un crack in attacco, ovvero uno che possa fare la differenza nel reparto offensivo. Abbiamo letto di Adeyemi, abbiamo letto di Sancho, insomma il club bianconero ha bisogno di un calciatore che sappia saltare l'uomo e che abbia un profilo internazionale"

Trevisani ha parlato anche dell'interesse che l'Atletico Madrid avrebbe palesato nei confronti di Riccardo Calafiori, difensore centrale del Bologna: "L'Atletico Madrid darebbe ad un difensore pulito tecnicamente come Calafiori quella parte che gli manca e che aveva visto da vicino con Mourinho ai tempi della Roma.

Nella Capitale era giovane, non piaceva al portoghese e si era fatto male, mentre ora che è cresciuto, nel club spagnolo acquisirebbe quella cattiveria e quella furbizia necessaria che ad oggi gli può mancare".

Riferendosi poi alla stagione sfortunata di Jesper Lindstrom il giornalista ha detto: "Cosa ha funzionato nel Napoli?

Come poteva funzionare il centrocampista danese che giocava peraltro solo spezzoni di gare? Piuttosto per la prossima stagione darei Lindstrom a Palladino che con gli esterni che si ritrova la Fiorentina al massimo farebbe male come loro".

Juventus, dove potrebbe giocare Frattesi nella formazione disegnata da Thiago Motta

Se la Juventus riuscisse ad acquisire eventualmente Frattesi - anche se è bene ricordarlo, si tratta solo di una suggestione e nulla più - Thiago Motta lo potrebbe utilizzare come faceva nel Bologna con Lewis Ferguson: il centrocampista italiano dunque agirebbe sulla trequarti, avendo principalmente compiti di inserimento nell'area avversaria. Ovviamente in fase difensiva, il classe '99 sarebbe chiamato a disturbare il primo momento di costruzione della squadra rivale.