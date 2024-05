Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha rivelato sul proprio canale Youtube l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe Juventus, Napoli e Lazio attente osservatrici del profilo di Mason Greenwood, esterno offensivo inglese di rientro al Manchester United dopo il prestito al Getafe.

Calciomercato, Pedullà: 'Juventus, Napoli e Lazio stanno sondando il terreno per Mason Greenwood'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha dunque registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato a quello che sarebbe l'interesse di Juventus, Napoli e Lazio per Mason Greenwood, esterno del Manchester United: "In Italia ci sono 3 società che hanno sondato in un modo o nell'altro Greenwood e la Juventus, vista l'età, la classe, il talento e la prospettiva del calciatore ci sta pensando.

Il club bianconero infatti vorrebbe affrontare un discorso di rivisitazione delle fasce ed ha fatto dei sondaggi approfonditi per l'attaccante inglese".

Parlando dell'interessamento del Napoli per Greenwood Pedullà ha poi aggiunto: "So che piace molto a Manna perché il direttore sportivo del Napoli dovrà garantire al suo nuovo allenatore Antonio Conte un ricambio di esterni, fermo restando che bisognerà capire come giocherà il salentino. In merito a questo, Chiesa resta nella testa del tecnico pugliese un'opzione di grande classe ma ovviamente un solo acquisto in quella zona di campo non ti basta e qui rientra il discorso di Greenwood".

Infine, riferendosi alla Lazio il giornalista ha detto: "Nelle ultime ore ha mosso dei passi e si è informata per Greenwood, chiedendo il costo del suo cartellino.

Lotito aveva già tentato in passato di portare nella Capitale il classe 2001 e penso che il presidente dei biancocelesti stia riprovando ad acquisire il calciatore inglese. Il Manchester United in tutto questo sta valutando se cederlo definitivamente e nel frattempo ha ricevuto offerte da club un po sparsi per tutta Europa".

Tanti tifosi commentano le parole di Pedullà: 'Greenwood sarebbe davvero un buon acquisto per la Juve'

Tanti tifosi della Juventus hanno commentato le parole di Pedullà: "Alfredo, Greenwood è uno di quei talenti che, alla Juve, potrebbe esprimere tutte le sue potenzialità. Sarebbe davvero un buon acquisto. Come Calafiori" scrive un utente di Youtube.

Un altro, sulla falsa riga del precedente, aggiunge poi: "Basta moralismi su un ragazzo che tra l'altro non ha subito nessuna condanna e soprattutto sta ancora insieme alla fidanzata e ha anche una figlia con lei. Giocatore di talento incredibile che alla fine merita di essere giudicato per il giocatore forte che è. Magari in Italia e magari alla Juve da noi rinascerebbe".