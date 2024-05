La stagione di Serie B ha concesso i suoi verdetti, tra questi c'è la salvezza del Cosenza. I rossoblù ora sono chiamati a programmare il futuro e nel prossimo torneo potrebbero dover fare a meno del bomber Gennaro Tutino. Su questa tematica è intervenuto nelle ultime ore il suo agente, Mario Giuffredi che ha analizzato la stagione del proprio assistito, il quale nei giorni scorsi è intanto stato premiato come dalla Lega B come MVP del mese di aprile.

Cosenza, parla Giuffredi

Ai microfoni di TV Play è stato Mario Giuffredi a esprimere un giudizio sulla stagione del calciatore rossoblù, senza nascondere l'eventuale ambizione di un salto di categoria.

Il procuratore ha detto: "Tutino è un giocatore che ha raggiunto la maturità più tardi, ma ora è completo e definito, e può aspirare a giocare in Serie A. Anche se è ancora presto per parlare di mercato, spero che il suo rendimento in campo sia stato apprezzato e considerato per un possibile salto di categoria. Ha tutte le potenzialità per giocare in Serie A e farlo bene".

Poi l'agente sportivo ha fatto anche alcuni paragoni con altri giocatori: "Ciccio Caputo ha raggiunto la massima serie in età avanzata, così come Riganò. Senza voler citare Luca Toni, un esempio troppo significativo, Caputo può essere preso come riferimento. Oggi Tutino è pronto per la Serie A".

Tutino, stagione da sogno

La stagione da incorniciare di Gennaro Tutino recita 35 presenze con 20 reti alle quali si sommano anche tre assist vincenti per i compagni di squadra.

A fare meglio di lui nella stagione sportiva 2023-2024 di Serie B è stato solamente Joel Pohjanpalo, attaccante del Venezia che ha vinto la classifica dei mercatori con 22 reti.

Il rendimento in questo torneo ha portato Gennaro Tutino a elevare il proprio status di bomber, nonostante una stagione che lo ha visto lottare per non retrocedere con il Cosenza, squadra che lui stesso aveva fortemente voluto.

Tutino è stato MVP ad aprile

L’attaccante del Cosenza Gennaro Tutino ha inoltre conquistato per la prima volta in carriera il trofeo MVP della Serie B per il mese di aprile, premio ideato dal title sponsor BKT e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B. Il riconoscimento è stato consegnato al calciatore nel finale di stagione, venendo celebrato anche dal Cosenza in uno scatto assieme al presidente Eugenio Guarascio.

Nelle prossime settimane intanto il calciatore valuterà le richieste, il fascino di eventuali richieste dalla Serie A potrebbe portare a un congedo dalla piazza cosentina dopo aver trascinato i lupi all'importante traguardo della salvezza diretta.