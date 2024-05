Il 1° giugno 2024 alle ore 21 si disputa la finale di Champions League 2023-2024 tra Borussia Dortmund-Real Madrid al Wembley Stadium di Londra. Il direttore di gara sarà lo sloveno Slavko Vincic. La partita sarà trasmessa su Canale 5 e su Sky Sport.

I precedenti

Il Real Madrid detiene il primato di Coppe dei Campioni vinte nella storia con 14 trofei in bacheca, mentre il Borussia Dortmund ha conquistato il trofeo una volta, nel 1997.

Pendono a favore del Real Madrid anche gli scontri diretti. Gli spagnoli ne hanno vinti il doppio dei rivali (sei vittorie contro tre), mentre cinque sono stati i pareggi.

24 i goal degli spagnoli e 19 quelli fatti dai tedeschi per una media di tre reti a partita.

Sarà la prima volta che Real Madrid e Borussia Dortmund si incontrano in finale di Champions League.

L’ultimo scontro fra le due compagini risale al dicembre 2017, durante la fase a gironi, quando il Real inflisse al Borussia una sconfitta per 3-2 proseguendo poi il cammino fino alla vittoria finale del trofeo nel giugno successivo.

Il percorso e i palmares dei due allenatori

in Bundesliga, quest'anno, il Borussia Dortmund non ha entusiasmato e il quinto posto. Il Real Madrid è, al contrario, si è diplomato Campione di Spagna per la 37° volta.

In Champions League invece il Dortmund ha vinto il girone di qualificazione con avversari piuttosto ostici, totalizzando 11 punti e un'unica sconfitta contro il PSG per 2-0.

Bottino pieno e primo posto anche per i Blancos in un girone C piuttosto abbordabile. Nelle fasi successive, la squadra guidata da Terzic ha continuato a brillare, sconfiggendo PSV e Atletico Madrid. In semifinale, i tedeschi del hanno poi eliminato il PSG già incontrato ai gironi. La squadra di Ancelotti ha dovuto faticare non poco, soprattutto contro i campioni in carica del City e ancora di più con Lipsia e Bayern Monaco.

Passando ai due allenatori l’italiano Carlo Ancelotti, in questi tre anni a Madrid, ha già conquistato due volte la Liga e una Champions. In carriera ne vinse una col Real anche nel 2014, in precedenza ne aveva conquistate due anche con il Milan (nel 2003 e nel 2007). Molta meno esperienza, invece, per il giovane Edin Terzic, alla guida del Borussia Dortmund da due anni ed è ancora a caccia del primo trofeo.

Probabili formazioni

Questi i probabili titolari dei due tecnici:

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. All. Edin Terzic.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior. All. Carlo Ancelotti