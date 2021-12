Questo mercoledì 22 dicembre alle ore 20:45, nella diciannovesima giornata di Serie A, si affronteranno Empoli e Milan allo stadio Castellani.

Finora nei precedenti incontri fra le due squadre i rossoneri, considerando le partite di Serie A, non hanno mai perso in casa dei toscani. L’unica sconfitta al Castellani è riconducibile a un ottavo di Coppa Italia del 29 gennaio 1986, deciso sul finale da un gol dell’allora bomber empolese Cecconi. Poco tempo dopo, esattamente il 19 ottobre di quello stesso anno, ci fu il battesimo in campionato tra le due sul campo neutro della vicina Pistoia.

Quella volta non vi fu scampo per il club toscano, sbaragliato per 3-0 da un Milan che, proprio in quel periodo con la nuova gestione berlusconiana, iniziava la sua memorabile era d’oro.

Lo stadio Castellani richiama alla mente dei tifosi milanisti anche i successi dei primi Duemila. Uno su tutti quello arrivato grazie a Kakà, che esattamente 18 anni fa, proprio ad Empoli, trovò un gol da cineteca da 30 metri, lanciando i suoi verso la conquista dello scudetto del 2003-2004.

Come arrivano Empoli e Milan alla partita

I toscani guidati da Andreazzoli, arrivano da una striscia di risultati positivi che dura esattamente dal 22 novembre, giorno in cui a Verona capitolarono per 2-1. Un periodo positivo che ha visto gli azzurri espugnare sorprendentemente il Maradona di Napoli e battere i blasonati vicini della Fiorentina nel derby dell’Arno.

Dall’ ultima gara combattuta sul difficile campo di La Spezia, l’Empoli ha ricavato un punto con due autoreti.

Il Milan, invece, è reduce da una prestazione opaca a San Siro che gli è costata il solitario piazzamento in seconda posizione. Sono stati infatti raggiunti dai partenopei che hanno vinto grazie ad una sola rete siglata agli inizi della partita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La squadra di Pioli, a differenza dell’Empoli, non vive un momento positivo e ha quattro punti di distanza dai cugini interisti, complice un digiuno di vittorie che dura fin dal 4 dicembre, quando il Milan batté la Salernitana. In queste settimane pare avere particolari difficoltà soprattutto il reparto offensivo, autore di soli tre gol nelle ultime quattro gare.

I precedenti

L’ultimo precedente in Toscana tra i due team risale al 27 settembre 2018, match finito in parità 1-1.

Nei precedenti, complessivamente, l’ago della bilancia pende nettamente dalla parte del Milan: dalle statistiche degli incontri tra le due, emergono dei primi tempi quasi sempre conclusi in parità. Una buona parte delle sfide è terminata mediamente con un totale di gol superiore a due, con il Milan che ha gonfiato la rete il doppio delle volte rispetto all'Empoli.

Empoli-Milan: le probabili formazioni e gli assenti

Per l’Empoli si conferma l’assenza di Haas e Ismajli, mentre tornano disponibili Romagnoli, Viti e Parisi. Il Diavolo, causa un sovraccarico muscolare, dovrà rinunciare a Ibra che sarà sostituito da Giroud.

Ancora out Calabria, Kjaer, Leao, Rebic.

Le probabili formazioni:

Empoli 4-3-2-1: Vicario, Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, S. Ricci, Henderson; Bajrami, Pinamonti; Cutrone.

Milan 4-2-3-1: Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, B. Diaz, Krunic; Giroud.