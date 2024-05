Quasi certamente Marko Arnautovic non resterà all'Inter: l'austriaco non ha soddisfatto le aspettative, anche perché limitato dai problemi fisici, e sarebbe finito nel mirino del Besiktas di Mourinho.

La Juventus nel frattempo prosegue il pressing su Michele Di Gregorio del Monza che il club vorrebbe prelevare per farne il vice Szczesny prima e il titolare del ruolo poi. Presto in casa bianconera si lavorerà poi al rinnovo di Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza nel 2025.

L'attaccante richiesto da Mourinho

Marko Arnautovic potrebbe approdare al Besiktas se i turchi dovessero effettivamente puntare su Josè Mourinho come nuovo allenatore.

Il portoghese sarebbe infatti la nuova idea della squadra di Istanbul e chiederebbe un centravanti come l'austriaco per garantire qualità ed esperienza alla rosa.

Arnautovic, che quest'anno ha messo a segno 3 gol e 3 assist in 26 presenze, è in uscita dall'Inter che lo valuterebbe circa 7 milioni di euro e sarebbe un pallino dello Special One, che lo ebbe giovanissimo proprio ai tempi della militanza in nerazzurro.

Di Gregorio per il post Szczesny

La Juventus accelera per l'erede di Szczesny: il polacco ha il contratto in scadenza nel 2025 e nell'attesa di capire se rinnoverè o meno Cristiano Giuntoli prosegue il pressing su Michele Di Gregorio del Monza che ha una stima di circa 20 milioni di euro.

L'idea sarebbe sempre quella di inserire una contropartita tecnica come il cartellino di Fabio Miretti, anche e soprattutto per abbassare le pretese economiche dei brianzoli, non è ancora chiaro però quale sarà in proposito l'idea del nuovo allenatore che dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. Al riguardo Thiago Motta rimane in pole.

Gli altri obiettivi di Giuntoli: Calafiori in entrata, dopo il rinnovo di Chiesa

Il club piemontese lavora sempre per Riccardo Calafiori del Bologna che ha il contratto in scadenza nel 2025: il centrale ex Roma, che proprio contro Vlahovic e compagni ha segnato una storica doppietta nel weekend, piacerebbe per il dopo Alex Sandro e avrebbe colpito i dirigenti della Continassa per l'estrema duttilità (può agire anche da terzino) e la capacità di accompagnare la fase offensiva oltre che per le doti difensive.

Sul fronte cessioni non si esclude poi a priori l'addio di Federico Chiesa che interessa in Premier League e che garantirebbe almeno 60 milioni di euro. Nelle ultime ore, a margine della conquista della Coppa Italia, l'ex Viola ha comunque ribadito di voler restare in bianconero "per riportare il club in alto", appare dunque possibile ipotizzare come nelle prossime settimane l'entourage e la società si siederanno al tavolo delle trattative per imbasitre il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2025.