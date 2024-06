L'Inter non ha perso di vista Mateo Retegui, attaccante del Genoa, finito anche nei radar della Fiorentina, che disputerà quest'anno gli Europei di calcio con l'Italia.

I nerazzurri, inoltre, potrebbero salutare Denzel Dumfries che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025. Il Manchester United lo monitora da diversi mesi e per le prossime settimane non si escludono contatti per imbastire uno scambio con Wan Bissaka, anche lui in scadenza nel 2025 con i Red Devils.

Il club inglese sta poi trattando con la Juventus per l'operazione Mason Greenwood, rientrato in Inghilterra dopo l'anno in prestito al Getafe valutato 50 milioni di euro.

Inter, non tramonta la pista Retegui

Mateo Retegui continua a piacere ai dirigenti dell'Inter che necessitano di un rinforzo in attacco, complice il fatto che Alexis Sanchez non farà più parte della rosa.

Il giocatore argentino ha il contratto in scadenza nel 2027 e sarebbe stato sondato anche dalla Fiorentina. I nerazzurri lo seguono, così come Albert Gudmundsson, ma prima devono piazzare delle cessioni per fare cassa. Il Genoa vuole non meno di 20 milioni ma spera in un Europeo da protagonista per chiedere fino a 30 milioni.

Staffetta tra terzini di Manchester United e Inter

Come accennato, Manchester United e Inter potrebbero entrare in trattativa per condurre lo scambio Dumfries-Wan Bissaka.

Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 20-25 milioni di euro.

L'operazione potrebbe andare in porto in quanto i due club vorrebbero evitare di perdere i due calciatori a parametro zero con Ten Hag, tecnico dei Red Devils, che vorrebbe da tempo l'olandese. Nelle prossime settimane, probabilmente dopo l'Europeo, se ne saprà di più.

Greenwood nel mirino di Giuntoli

Anche la Juventus sarebbe pronta a pescare in casa United in quanto interessata a Mason Greenwood, che non rientrerebbe più nei piani del club inglese. Il giocatore è in scadenza nel 2025 e la richiesta sarebbe di circa 50 milioni di euro mentre i bianconeri non vorrebbero andare oltre 30.

Si tratta di una pista molto valida soprattutto se i piemontesi dovessero decidere di cedere Federico Chiesa che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025.

Giuntoli spera di fare cassa dalle cessioni dei calciatori in esubero come Matias Soulè - che piace in Premier League e alla Roma e che viene valutato circa 40 milioni di euro - e altri giovani provenienti dalla Next Gen ed è proprio in quest'ottica che si appresta a cedere Illing Junior e McKennie per arrivare a Douglas Luiz dell'Aston Villa: al riguardo la fumata bianca è attesa per le prossime ore. Agli inglesi, oltre ai due calciatori, anche 20 milioni di euro di conguaglio.

Intanto nella giornata di ieri la Juventus ha ufficializzato l'ingaggio di Thiago Motta come nuovo allenatore: per lui un triennale da 3.5 milioni l'anno più bonus.