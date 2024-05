L'Inter potrebbe cedere Denzel Dumfries e Valentin Carboni per fare cassa e finanziare il mercato estivo. Sulle tracce dei due calciatori ci sarebbe l'Aston Villa, disposto a trattare l'intero pacchetto per rinforzare la rosa. L'olandese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 e interessa anche al Manchester United. Per potenziare il centrocampo, in particolar modo la trequarti, Marotta e Piero Ausilio hanno puntato i riflettori su Alberto Moleiro del Las Palmas.

Futuro in Premier League per i due nerazzurri

L'Aston Villa potrebbe mettere sul piatto circa 55 milioni di euro per ingaggiare Denzel Dumfries e Valentin Carboni.

Il primo non ha rinnovato il rapporto in scadenza nel 2025 con i nerazzurri e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro mentre l'attaccante, in prestito al Monza, non ha la certezza di essere un titolare e potrebbe garantire liquidità economica per intervenire sul mercato estivo. Dumfries è seguito anche dal Manchester United da diverso tempo ma prenderebbe in considerazione la squadra allenata da Unai Emery qualora non dovesse trovare l'accordo con i nerazzurri che non intendono offrire una cifra superiore ai 4 milioni di euro. Le richieste del suo entourage sarebbero di circa 5 milioni di euro, pretese elevate anche in relazione a un finale di stagione non molto soddisfacente.

Un talento direttamente dalla Liga

Inter e Liverpool sarebbero pronte a sfidarsi per Alberto Moleiro del Las Palmas. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e una clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro, cifra al momento inaccessibile per i meneghini. La sua qualità ha però colpito Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che lo considerano un ottimo profilo che sa agire sulla trequarti ma anche da mezzala.

Il classe 2023 si è messo in mostra con un attivo di 3 gol e 4 assist in stagione.

L'Aston Villa cerca muscoli, corsa e qualità

Dumfries e Carboni sono congeniali al progetto di Emery, squadra nella quale potranno esprimersi anche in Europa. Gli inglesi sono in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e si giocheranno la finale di Conference League giovedì 9 maggio.

La qualità di Moleiro potrebbe essere utile ai meccanismi tattici di Simone Inzaghi che potrebbe schierarlo da trequartista, mezzala o addirittura seconda punta. I nerazzurri saluteranno Davy Klaassenn, Stefano Sensi ed Alexis Sanchez e sono alla ricerca di un profilo in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica, caratteristica che il cileno ha garantito quando è stato chiamato in causa a partita in corsa anche con il cambio modulo dal 3-5-2 al 3-4-2-1.