Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Luis Alberto, che è pronto a lasciare la Lazio al termine di questa stagione. Per lui i media hanno parlato di un possibile ritorno in Spagna, ma non è da escludere una permanenza nel campionato italiano. Ci sono due club di Serie A che avrebbero sondato il terreno in queste settimane. Da una parte l'Inter, che cerca un elemento che possa giocare da mezzala ma, all'occorrenza, anche da seconda punta. Dall'altra il Napoli, che è pronto a una rivoluzione in ogni reparto e lo spagnolo sarebbe il sostituto perfetto di Piotr Zielinski, che andrà via in scadenza di contratto, passando proprio all'Inter.

Inter su Luis Alberto

L'Inter è a caccia di occasioni di mercato in vista della prossima estate visto che non si potranno fare investimenti ingenti a meno che non ci siano cessioni illustri. Una grande occasione potrebbe arrivare sponda Lazio visto che in uscita pare esserci Luis Alberto, che non ha nascosto la propria voglia di provare una nuova avventura nelle scorse settimane. I biancocelesti, però, non sono intenzionati a rescindere il contratto, in vigore fino a giugno 2027. Servirà dunque trovare un accordo con il club di Claudio Lotito, cosa mai semplice essendo da sempre una bottega cara quella laziale. Sicuramente l'età non più giovanissima, trattandosi di un classe 1992, può giocare a favore dei club interessati, tra cui appunto l'Inter.

In questa stagione, inoltre, il giocatore ha avuto un rendimento altalenante, mostrando comunque le sue qualità avendo messo insieme cinque reti e otto assist in 33 partite di campionato. La sua valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro ma l'Inter potrebbe anche mettere sul piatto una contropartita tecnica. Il nome che i nerazzurri starebbero pensando di offrire è quello di Marko Arnautovic, che nella rosa laziale andrebbe a prendere il posto di Ciro Immobile, anche lui in uscita dai biancocelesti.

Ovviamente ci sarebbe anche un piccolo conguaglio a favore della Lazio sui 5-7 milioni di euro.

Il possibile impiego tattico di Luis Alberto nell'Inter

Luis Alberto può rappresentare un jolly dal punto di vista tattico per chi lo acquista. Nell'Inter potrebbe andare a ricoprire il ruolo di mezzala al posto di Barella o Mkhitaryan, anche se bisogna ricordarsi che in quel ruolo ci sono anche Piotr Zielinski e Davide Frattesi come alternative, non due qualunque.

Proprio per questo non è da escludere che lo spagnolo possa essere schierato da seconda punta, ruolo in cui ha giocato nella Lazio proprio agli ordini di Simone Inzaghi. I due si conoscono bene, proprio agli ordini dell'attuale tecnico nerazzurro il giocatore è esploso definitivamente e proprio per questo l'allenatore sa come valorizzarlo al meglio.

L'offerta del Napoli

Su Luis Alberto, però, oltre all'Inter c'è anche il Napoli che, anzi, si è mosso in anticipo e ha una maggiore potenza dal punto di vista economico. Inoltre gli azzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Giovanni Simeone, per quello che sarebbe uno scambio alla pari visto che i partenopei valutano l'argentino sui 15 milioni di euro.

A quel punto l'ultima parola spetterà alla Lazio, che dovrebbe nel caso decidere tra una contropartita più giovane, ma allo stesso più ingombrante per Castellanos, o una contropartita meno giovane, ma con un conguaglio economico vicino e che accetterebbe di fare da chioccia al Taty.