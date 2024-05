Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha detto su Juventibus che la Juve avrebbe messo gli occhi su Dany Mota, esterno offensivo del Monza. Secondo l'insider bianconero, inoltre, Cristiano Giuntoli potrebbe essere interessato anche a Patrick Dorgu, terzino nigeriano del Lecce che piacerebbe anche a quello che dovrebbe divenire il prossimo allenatore del Napoli, Antonio Conte.

Momblano: 'Dany Mota nome nuovo per l'esterno e possibile sfida al Napoli per Dorgu del Lecce'

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato come di consueto ai microfoni della trasmissione da lui condotta Juventibus e riferendosi al prossimo calciomercato della Juve ha rivelato un nuovo nome per l'esterno: "Oltre a Di Gregorio la Juventus ha parlato con il Monza anche per altri calciatori e il nome nuovo è quello di Dany Mota: il lussemburghese è un'idea per rinforzare la batteria degli esterni e può rientrare anche in una trattativa che coinvolgerebbe altri calciatori in uscita dalla Continassa.

Ovviamente il classe '98 ha già dato amplia disponibilità a trasferirsi in bianconero ma la trattativa non è ancora in fase avanzata".

Momblano, restando in tema mercato della Juventus, ha poi fatto un altro nome sul quale la compagine bianconera sarebbe particolarmente vigile: "Tra Juve e Napoli ci potrebbe essere una collisione di mercato per Dorgu del Lecce: la società pugliese, con Corvino, punterà a fare cassa e da tempo sta aspettando l'offerta dei bianconeri. Giuntoli ha mosso dei canali preferenziali per arrivare al terzino e non a caso il club piemontese viene dato favorito per acquisire il classe 2004. Attenzione però che Conte conosce bene l'ambiente Lecce ed il calciatore e potrebbe irrompere nell'operazione".

Infine Momblano parlando di Miretti e del suo possibile futuro ha rivelato: "Il Bologna ha provato un'altra volta per Miretti, ipotizzando anche un acquisto a titolo definitivo ma la Juventus ha detto un no secco. Il centrocampista infatti potrebbe piacere a Thiago Motta cosi come Fagioli, che rientrerebbe nei piani dell'allenatore italo brasiliano".

I tifosi della Juve commentato le parole di Momblano: 'Se non portiamo a casa due grandi centrocampisti non andiamo da nessuna parte'

Tanti tifosi della Juventus hanno dunque commentato le parole dette da Momblano: "Dany Mota era nostro! Li regaliamo e poi li riprendiamo a caro prezzo, fenomeni!" scrive un tifoso che fa evidentemente riferimento all'esperienza del lussemburghese vissuta nelle giovanili del club piemontese.

Un altro invece scrive: "Tanti nomi e tante ipotesi per la difesa e l’attacco, ma se non portiamo a casa almeno due centrocampisti di grande livello, non andiamo da nessuna parte".