Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dallo speaker Edoardo Mecca sul prorio account X, la Juventus qualora cedesse Gleison Bremer potrebbe poi tentare di prendere in prestito dal Bayern Monaco uno tra Kim o l'ex Matthijs de Ligt.

Calciomercato Juventus, Mecca rivela: 'Se Bremer dovesse partire vedo uno tra Kim e De Ligt'

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha rivelato sul proprio account X un'indiscrezione di mercato che coinvolgerebbe la Juventus ed un giro di affari per il difensore centrale: "Se Bremer dovesse essere ceduto di fronte ad un’offerta importante, non mi stupirei che si pescasse una carta dal Bayern Monaco: prestito di Kim o un clamoroso ritorno di De Ligt.

Mi stupirei accadesse? Non mi stupirei". La notizia data da Mecca troverebbe delle conferme, almeno per quanto concerne il profilo di Bremer, in quanto sul brasiliano pende una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Una cifra sicuramente alta ma che non spaventerebbe il Manchester United, ricchissimo club di Premier League che avrebbe messo nel mirino il profilo del brasiliano ormai da mesi. Mecca, restando in tema Juventus ma concentrandosi sui calciatori bianconeri recentemente convocati da Luciano Spalletti per Euro 2024 ha poi scritto: "Fagioli viene convocato anche per fargli capire che dagli errori si può imparare e che potrà conquistare in futuro un posto stabile in Nazionale. Non credo rimarrà con il gruppo per gli europei ma il messaggio di Spalletti è forte.

Siamo onesti: al netto di quanto visto in questa stagione, Locatelli e Gatti purtroppo non hanno meritato la Nazionale. Ci sono giocatori al momento migliori e più funzionali alle idee di gioco di Spalletti. Speriamo che la situazione cambi per i Mondiali".

Juventus, tanti tifosi rispondono alle parole di Mecca: 'Bremer è sicuramente molto forte ma magari tornasse De Ligt'

Tanti tifosi hanno dunque commentato le parole di Mecca: 'Magari tornasse De Ligt. Bremer è sicuramente molto forte, c'è poco da dire. Ma, per qualche ragione, i brasiliani, alla Juve, non rendono come potrebbero.

Sono davvero pochi quelli che hanno mantenuto la continuità. La maggior parte ha avuto grandissime difficoltà" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Per Thiago Motta De Ligt sarebbe più congeniale, Kim non credo lo diano in prestito in un anno dopo averlo strapagato, e poi conterà tanto chi sarà il loro prossimo allenatore". Infine, un tifoso evidentemente contrario aggiunge: "Non ha senso perché Bremer dovrebbe essere una parte fondamentale dello zoccolo duro della difesa. Con altri si dovrebbe ripartire da zero e con altri costi".