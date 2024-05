Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Rossi ha parlato alla trasmissione Juventibus e tornando sul recente comunicato con il quale la Juventus ha liquidato Massimiliano Allegri dal ruolo di allenatore, ha lanciato delle dure accuse nei confronti del ds Cristiano Giuntoli.

Juventus, Rossi: 'Do 4 in pagella a Giuntoli perché quest'anno non ha fatto altro che dire bugie'

Il giornalista sportivo Paolo Rossi è stato ospite alla trasmissione Twitch Juventibus e parlando del comunicato della Juventus in merito all'esonero di Allegri ha detto: "E' imperdonabile e non fa minimamente giustizia a quello che è stato Massimiliano Allegri per i tifosi della Juventus.

Da questo punto di vista non do la sufficienza a Giuntoli e in questo senso mi aspetto di vedere cosa farà: perché la società ha chiesto all'allenatore di raggiungere degli obiettivi poi centrati ma nell'arco dell'anno i due si sono parlati poco e male. Insomma do 4 in pagella a Giuntoli, perché su questo tema non ha fatto altro che dire banalità o falsità".

Rossi, parlando poi del prossimo tecnico della Juventus ha detto: "C'é chi spera che Thiago Motta possa migliorare dei calciatori della Juve e allora auguro all'italo-brasiliano buona fortuna: perché rivitalizzare il Locatelli di quest'ultimo anno e fantasticarselo come un grande centrocampista sembra complesso. La Juventus deve tornare a competere e spero che alcuni calciatori attualmente in rosa non ci siano più.

Spero inoltre che la formazione sia creata da Thiago Motta con Giuntoli e non che il direttore sportivo scelga per l'allenatore. Se fosse cosi partiamo molto male".

Rossi ha poi aggiunto: "Sono certo che con Thiago Motta giocheremo meglio, poi che questo significhi fare punti in più non lo so. Se qualcuno vuole andare in piazza ad accoglierlo con le bandiere lo faccia, io non lo farò.

Perché non mi suscita passione ma è quanto meno un nome che mi ispira curiosità".

Juventus, i tifosi rispondo alle parole di Rossi: 'Per difendere Allegri si continua a sminuire un dirigente come Giuntoli'

Tanti tifosi stanno dunque rispondendo alle parole di Paolo Rossi su Youtube: "Ma Rossi non disse che Fagioli andava cacciato dalla Juve per la squalifica per scommesse?

Senza nemmeno, con empatia, capire che lo faceva perché dipendente? E invece su Allegri pensa che sia nello stile Juve andare a strattonare un direttore di giornale?" scrive un tifoso. Un altro poi rincara la dose scrivendo: "Ovviamente, da sodale di Allegri, il buon Rossi ha criticato Giuntoli, ma non poteva essere diversamente. Parliamo tanto di smetterla di dividerci tra pro Allegri e contro Allegri, ma si continua a sminuire un dirigente capacissimo e bravo come Giuntoli".