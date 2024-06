Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe pensando a Wendell come un possibile rinforzo per la corsia sinistra. Appare poco più che una suggestione invece l'ipotesi di un possibile interesse bianconero per Davide Frattesi. Questa indiscrezione di mercato rilasciata dal giornalista sportivo Marco Barzagli sottolinea come l’azzurro sia solo un’idea per il centrocampo bianconero, con l’Inter che non sarebbe disposta a privarsi del giocatore andando inoltre a rinforzare una diretta concorrente.

Frattesi: l’Inter non intende privarsi del giocatore

Parlando all’interno del proprio canale Youtube, il giornalista sportivo Marco Barzagli ha approfondito le indiscrezioni di mercato su Frattesi, mettendo in risalto come il giocatore non piaccia solo alla Juventus ma anche alla Roma, con l’allenatore Daniele De Rossi che ha sempre elogiato le sue caratteristiche tecniche.

"L'Inter non intende privarsi del giocatore" ha però dichiarato Barzaghi con i nerazzurri che non vogliono andare a rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto. Questo anche in virtù del buon rendimento espresso da Frattesi nel corso dell'ultimo campionato e delle ottime prospettive future che il centrocampista azzurro è in grado di garantire.

Tuttavia potrebbe esserci qualche incomprensione tra la società e il procuratore del giocatore Beppe Risi sul poco utilizzo che ne ha fatto Simone Inzaghi. Il centrocampista azzurro non sembrerebbe molto soddisfatto del minutaggio concessogli, ma anche in questo caso la posizione dell’Inter sembra piuttosto chiara. Frattesi è parte integrante del futuro tecnico della società e allo stato attuale non sarebbe sul mercato.

Wendell: il Porto potrebbe accontentarsi di meno di 7 milioni di euro

Il calciomercato della Juventus non sarebbe basato solo sulla ricerca di profili top. Una delle necessità della squadra bianconera è quella di allestire una rosa in grado di competere su più fronti anche con giocatori con caratteristiche diverse tra loro ma che possano garantire una certa duttilità tattica all’allenatore juventino Thiago Motta.

L’esterno sinistro del Porto è un giocatore in grado di garantire qualità e quantità. Nonostante abbia superato da poco i trent’anni, Wendell è ancora in grado di garantire sovrapposizioni e inserimenti in attacco per tutto l’arco della partita. Caratteristiche gradite da Thiago Motta e condizione che permetterebbe alla Juventus di intavolare una trattativa sulla base di 7 milioni di euro. Questo in virtù della scadenza naturale del contratto fissata a giugno 2025. Per Wendell lo scorso anno 4 gol e 2 assist in 25 presenze in campionato.

Le caratteristiche tecniche che Wendell metterebbe a disposizione della Juve

Il difensore brasiliano, che nella Juventus prenderebbe il posto di Alex Sandro, è in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di modulo e potrebbe diventare il sostituto ideale di Andrea Cambiaso.

Utilizzato nel Porto dall’allenatore Sérgio Conceição prevalentemente come terzino sinistro, Motta lo riproporrebbe nel ruolo con Danilo e Gleison Bremer impiegati come centrali difensivi.

Dotato di una buona tecnica di base, Wendell si è dimostrato bravo anche come crossatore e negli inserimenti in zona gol: 7 reti e 9 assist per lui in 107 partite con i portoghesi.