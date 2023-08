In una recente intervista a Tuttosport il giocatore della Juventus Bremer ha valutato la sua prima stagione nella società bianconera, elogiando Massimiliano Allegri e ha parlato anche di quelle che potrebbe essere la nuova, dichiarando di "pensare allo Scudetto" e confermando anche la volontà di rimanere a Torino.

Bremer ha definito la Juventus 'una grande società'

Il brasiliano Bremer ha definito la scorsa stagione positiva nonostante le problematiche extra sportive che hanno portato la squadra bianconera a non qualificarsi alle competizioni europee a seguito della sanzione decisa dalla Uefa.

È stato deciso infatti che la Juventus non disputerà la Conference League nella stagione 2023-2024 oltre a dover pagare una sanzione pecuniaria di 10 milioni più altri 10 milioni di euro se il bilancio societario per le prossime tre stagioni non rispetti i parametri finanziari richiesti dalla Uefa.

Parlando della mancata partecipazione alle competizioni europee nella prossima stagione, il difensore brasiliano ha riconosciuto il dispiacere per l'assenza dalla Champions League, ma ha aggiunto "La Juve è sempre la Juve, anche senza Champions", ha dichiarato Bremer. "Come squadra dobbiamo migliorare il piazzamento dell’anno scorso considerando, come dice Allegri, che sul campo eravamo arrivati terzi.

Il brasiliano ha aggiunto: "Magari possiamo pensare anche allo scudetto".

Elogi a Massimiliano Allegri da parte del centrale difensivo Bremer

Bremer ha poi elogiato il suo tecnico Massimiliano Allegri sottolineando: "Mi ha migliorato molto". Una crescita evidente quella del brasiliano che è migliorato dal punto di vista tecnico e tattico.

Come dicevamo il brasiliano a meno di offerte clamorose rimarrà alla Juventus anche nel 2023-2024. Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Real Madrid ha confermato che si affiderà al 3-5-2 e questo agevola un giocatore abituato alla difesa a tre sin dai tempi delle sue stagioni al Torino. Come è noto Bremer si è trasferito alla Juventus lo scorso calciomercato estivo per circa 49 milioni di euro.

Il mercato della Juve

Bremer dovrebbe rimanere alla Juventus a meno di offerte clamorose. Nelle ultime settimane si era parlato di un suo possibile trasferimento nel campionato inglese, con il Tottenham che sarebbe stata interessata al brasiliano. La valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera per il suo cartellino non ha agevolato la cessione, si parla infatti di una richiesta da 60 milioni di euro per il suo cartellino. Bremer dovrebbe essere il titolare della difesa a tre della Juventus insieme a Danilo e Gatti ma non è escluso possa arrivare un altro difensore di piede sinistro nell'eventualità in cui dovessero partire Leonardo Bonucci e Alex Sandro.