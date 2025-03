Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha commentato su Youtube la notizia che vorrebbe la Juventus pronta a valutare il nome di Roberto Mancini nel caso in cui Thiago Motta venisse esonerato. Un'evenienza che secondo Balzarini potrebbe avversarsi solo nel caso in cui i bianconeri uscissero dal prossimo scontro di Firenze con un passivo estremamente negativo.

Balzarini: 'Si parla di Mancini se la squadra dovesse perdere a Firenze'

Il giornalista Gianni Balzarini ha commentato sul proprio canale Youtube le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus aver messo nel mirino Roberto Mancini come possibile sostituto di Thiago Motta: "Si parla dell'ex CT dell'Arabia come futuro allenatore della Juve, addirittura qualora la squadra dovesse perdere a Firenze.

Secondo me invece anche se la Juve dovesse uscire sconfitta contro i viola non succederà nulla, a meno che non salti fuori un risultato simile a quello tra Arsenal col PSV. Ecco, allora in quel caso credo che una riflessione la società la farebbe, considerando anche che ci sono 15 giorni per la sosta e quindi un eventuale nuovo allenatore avrebbe più tempo per lavorare.

Sulle caratteristiche del tecnico Balzarini ha detto: "Mancini è un allenatore che non esaspera la ricerca dello schema ma è abbastanza pragmatico, ha una certa esperienza, ha una certa una certa capacità di gestione del gruppo. Per questo motivo adesso viene indicato come una possibile alternativa a Thiago Motta se quest'ultimo dovesse saltare".

Sul passato vissuto nell'Inter di Mancini Balzarini ha poi detto: "Non contano più queste cose, sono professionisti, fanno il loro mestiere e tra l'altro Mancini è juventino dalla nascita. Lo ha raccontato lui che partiva con lo Juventus Club Jesi per andare a vedere la partita della Juve a Torino. Quindi volete la definizione?

Mancini è gobbo".

Balzarini, uscendo dal tema allenatori ma restando in argomento Juve, ha infine commentato le recenti dichiarazioni rilasciate a Marca dall'ex bianconero Dean Huijsen: "Ha detto di essere stato costretto ad andarsene via da Torino, che lui avrebbe voluto giocarsi una chance una volta ritornato dal prestito alla Roma.

A me però risulta che non si fosse comportato benissimo durante le sessioni di allenamento, proprio in quel mini ritiro estivo in Germania. Da quello che so, era stato richiamato più volte da Thiago Motta ad una maggiore attenzione alle spiegazioni e lui non aveva dato segni di accondiscendenza a questi inviti. Questo è quanto mi risultava, quindi bisogna sempre sentire un po' le due campane".

I tifosi della Juve rispondono a Balzarini: 'Io Motta lo esonererei a prescindere'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Io esonererei Motta dopo la partita con la fiorentina anche in caso di vittoria. Mancini è un allenatore serio, capace" scrive un utente su Youtube.

Un altro invece dice: "Se Mancini dovesse venire alla Juventus, smetterò di seguirla. Le altre squadre italiane tentano di tesserare i nostri ex dirigenti e allenatori per tornare a vincere mentre Elkann tenta di farsi del male ingaggiando allenatori lagnosi che hanno avuto bisogno di azzerare la concorrenza per vincere qualcosa".