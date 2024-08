Il Crotone ha ceduto il terzino sinistro Manuel Nicoletti, che saluta definitivamente la Calabria dopo due stagioni vissute prevalentemente in panchina e in prestito tra Reggiana e Casertana. Il Picerno ha ufficializzato il suo arrivo a titolo definitivo.

Il Crotone potrebbe cedere nei prossimi giorni anche il centrale difensivo Daniel Leo e il centrocampista Riccardo Stronati.

La cessione di Nicoletti

Dopo un lungo tira e molla alla fine è arrivata la fumata bianca e l'offerta giusta che ha permesso al terzino sinistro Manuel Nicoletti di lasciare la città di Crotone e firmare un nuovo contratto con il Picerno.

Il calciatore, reduce dal prestito dello scorso anno alla Casertana (con 5 presenze) è giunto nella sede del Picerno dove ha firmato il suo contratto mettendosi già a disposizione dello staff tecnico della Leonessa.

Nel dettaglio Manuel Nicoletti ha firmato un contratto annuale con il Picerno con opzione di rinnovo. Il difensore era stato convocato il 26 agosto dal tecnico Emilio Longo nei 26 calciatori che hanno preso parte all'esordio stagionale dell'Ezio Scida contro il Team Altamura, gara vinta dagli squali per 2-0 con reti di Mattia Vitale e Marco Tumminello.

Crotone e Nicoletti, feeling mai nato

Dopo una lunga militanza tra le fila del settore giovanile del Crotone il terzino sinistro Manuel Nicoletti aveva effettuato il suo esordio in prima squadra nel campionato di Serie B 2014-2015, poi era arrivata la cessione a titolo definitivo al Catanzaro, dove ha disputato tre campionati.

In carriera ha vestito anche le maglie di Monopoli e Foggia prima di tornare a Crotone. Qui alcune scelte tecniche lo hanno spinto a rimanere spesso in panchina, venendo ceduto in prestito prima alla Reggiana e lo scorso anno alla Casertana. Ora per lui arriva una nuova esperienza, ancora una volta in Serie C girone C.

Le altre operazioni in uscita e in entrata

Tra le fila del Crotone ci sono due calciatori che rimangono in uscita. Si tratta del centrale difensivo Daniel Leo e del centrocampista Riccardo Stronati. Per entrambi la società attende offerte, valutando l'eventuale cessione ad un altro club di Serie C.

In entrata i rossoblù cercano rinforzi al centro della difesa. Al momento sarebbero tre i nomi sulla lista del Direttore Sportivo calabrese Antonio Amodio. Si tratta di Nicolò Armini del Potenza, Mattia Gilli del Picerno e Ange N'Guessan del Torino.