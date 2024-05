L'Inter di Simone Inzaghi sta pianificando attentamente la campagna acquisti per la prossima stagione e avrebbe individuato in Lucas Vázquez, esterno destro del Real Madrid, un potenziale rinforzo di qualità. Il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2024 e ha deciso di non rinnovare con i Blancos, pertanto sarà disponibile a parametro zero nella prossima sessione di mercato estiva e potrebbe andare a sostituire Denzel Dumfries, che piacerebbe molto in Inghilterra.

L'Inter su Vazquez come post-Dumfries

La possibile acquisizione di Vázquez sarebbe strettamente collegata alla situazione di Denzel Dumfries.

L'olandese è molto ambito in Premier League, con club come Manchester United e Chelsea che monitorano la sua situazione. Un suo trasferimento libererebbe risorse finanziarie e uno spazio nella rosa, che l'Inter potrebbe utilizzare per ingaggiare Vázquez senza compromettere il bilancio.

Inoltre nelle ultime stagione l'amministratore delegato Giuseppe Marotta ha già portato a termine diversi colpi a parametro zero, come l'acquisizione di Henrick Mkhitaryan dopo la scadenza del suo contratto con la Roma, o lo stesso Marcus Thuram, arrivato a parametro zero nella scorsa estate di Calciomercato dopo il termine del suo contratto con il Borussia Moenchengladbach.

L'eventuale surplus generato dalla possibile cessione di Dumfries può essere utilizzato per rinforzare l'attacco dei nerazzurri, che oltre ad aver acquisito Taremi a parametro zero dopo la sua esperienza al Porto, potrebbero investire su Albert Gudmundsson, considerato ad oggi uno dei principali obiettivi dell'Inter per l'estate.

Il possibile impiego di Lucas Vázquez nel modulo di Inzaghi

Nel sistema di gioco di Simone Inzaghi, il 3-5-2, Lucas Vázquez potrebbe essere impiegato come esterno destro a centrocampo, sostituendo Dumfries. Questa posizione gli consentirebbe di esprimere al meglio le sue capacità offensive. Abituato a ruoli più avanzati al Real Madrid, dove spesso ha giocato come ala destra, Vázquez potrebbe sfruttare le proprie doti di dribbling, velocità e abilità nei cross per aumentare le opportunità da gol per l'Inter.

Inoltre, la sua esperienza e versatilità lo renderebbero un elemento prezioso sia in fase offensiva che difensiva.

L'acquisizione di Lucas Vázquez rappresenterebbe un colpo strategico per l'Inter, garantendo esperienza e qualità sulla fascia destra senza la necessità di un investimento economico significativo.