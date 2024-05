La dirigenza del Brighton starebbe pensando a un'offerta all'Inter di circa 30 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere Valentin Carboni, talento in prestito al Monza in questa stagione. In estate la trattativa potrebbe svilupparsi, con i nerazzurri pronti a reinvestire l'eventuale ricavato in nuovi rinforzi per l'attacco.

Il Brighton su Valentin Carboni, idea per l'autofinanziamento dell'Inter

Nella prossima estate potrebbe arrivare dal Brighton una proposta per l'acquisto del cartellino di Valentin Carboni per circa 30 milioni di euro, cifra che potrebbe essere utile ai nerazzurri per finanziare il mercato e inforzare la squadra, in particolare il reparto offensivo, dove i nerazzurri starebbero seguendo i profili di Albert Gudmundsson e di Joshua Zirkzee, senza escludere la pista Pinamonti che potrebbe arrivare in prestito dal Sassuolo, oltre all'arrivo già concordato di Medhi Taremi a parametro zero dal Porto e di Piotr Zielinski dal Napoli sempre a costo zero.

Il giovane attaccante argentino ha mostrato grandi potenzialità durante la sua esperienza al Monza, attirando l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni convincenti e i nerazzurri sembrerebbero intenzionati a sacrificarlo per rinforzare le casse societarie in vista di nuovi investimenti ma solamente dietro il versamento di una cifra congrua con il valore del giocatore anche in prospettiva futura.

Il punto sull'eventuale trasferimento di Carboni in Premier League

Un eventuale trasferimento di Valentin Carboni al Brighton rappresenterebbe una grande opportunità sia per il giocatore che per l'Inter. Da un lato, il club nerazzurro potrebbe reinvestire il denaro per acquistare nuovi giocatori, mantenendo così un saldo finanziario equilibrato.

Dall’altro, Carboni avrebbe la possibilità di fare un salto di qualità nella sua carriera, trovando spazio in una squadra di Premier League. Il suo ruolo come seconda punta o come esterno offensivo si adatterebbe perfettamente allo stile di gioco inglese, permettendogli di crescere ulteriormente.

Oltre a Valentin Carboni in prestito al Monza, i nerazzurri hanno in corso diversi prestiti secchi, senza diritto di riscatto, che l'Inter ha orchestrato per alcuni dei suoi giovani talenti.

Tra questi spicca Martin Satriano con un valore di 6 milioni di euro. Mattia Zanotti, invece, ha un valore di 2 milioni di euro, mentre Franco Carboni è valutato 900mila euro e Alessandro Fontanarosa 750mila euro. Questi movimenti permettono ai giocatori di accumulare esperienza e minuti in campo, contribuendo al contempo a mantenere alto il loro valore di mercato per eventuali future operazioni.