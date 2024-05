L'Atalanta di Gasperini vuole scrivere una pagina di storia. Mercoledì 22 maggio alle ore 21 la formazione bergamasca si giocherà il trofeo dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che dopo aver conquistato la Bundesliga vuole conquistare anche una coppa europea. Gasperini punta su Scamacca e Koopmeiners, mentre i tedeschi ritrovano Boniface dal primo minuto.

Atalanta, 3-4-2-1 per Gasperini: ballottaggio Lookman-De Ketelaere

Per quanto riguarda la possibile formazione bergamasca mister Gasperini è pronto a confermare il suo ormai celebre 3-4-2-1 con un solo dubbio di formazione.

In porta Carnesecchi in netto vantaggio su Musso. Difesa a tre composta da Scalvini, Hien e Djimsiti con Kolasinac che potrebbe recuperare per la panchina. A centrocampo pesa l'assenza di Marten De Roon leader della mediana della Dea. Per questo la diga davanti alla difesa dovrebbe esser formata da Pasalic ed Ederson, mentre sulle corsie laterali conferma per Ruggeri e Zappacosta, con Hateboer pronto a subentrare a gara in corso.

In attacco si va verso la conferma di Gianluca Scamacca trascinatore dell'Atalanta in Europa come dimostra la doppietta firmata contro il Liverpool, e Teun Koopmeiners faro del gioco di Gasperini e richiesto da diversi top club europei come Juventus e Liverpool. Il tridente dovrebbe infine esser completato da Charles De Ketelaere che dovrebbe vincere il ballottaggio con Lookman.

Dalla panchina Tourè e Miranchuk, carte importanti a partita in corso.

Bayer, Xabi Alonso punta su Wirtz e Boniface

Grande stagione per Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ancora imbattuto e fresco vincitore della Bundesliga che ha messo fine ai successi del Bayern Monaco.

Per quanto concerne il possibile schieramento tattico bavaeres il tecnico spagnolo dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1 che ha permesso di raggiungere la finale.

In porta confermato Kovar, difesa a tre formata da Tah, Tapsobà e Hincapiè, accostato a diversi club italiani come Juventus e Napoli. A centrocampo confermato Xhaka. L'ex Arsenal dovrebbe esser affiancato da Palacios mentre sulle corsie spazi a Grimaldo e Frimpong, elementi fondamentali per il gioco tedesco.

In attacco tutto gira attorno all'estro di Florian Wirtz.

Il numero dieci tedesco dovrebbe completare il tridente assieme ad Adli, in vantaggio su Hoffman, e al rientrante Victor Boniface che è ritornato alla rete nell'ultimo turno di Bundesliga. Dalla panchina Schick.

Probabili formazioni

Atalanta(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

Leverkusen(3-4-2-1): Kovar; Tah, Tapsobà, Hincapiè; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface.

Precedenti e statistiche

Sono due i precedenti tra queste compagini che si sono già affrontare in Europa League nella stagione 2021/22. Furono i bergamaschi ad ottenere la qualificazione con due vittorie contro i tedeschi.

Sarà la terza finale europea per il Leverkusen, la prima per l'Atalanta. Percorso netto per entrambe le squadre che hanno conquistato la finale superando avversarie importanti come Roma e Liverpool.