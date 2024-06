Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube commentando le indiscrezioni circolate in settimana di un possibile contatto tra la Juventus e Jack Grealish. Il giornalista si è poi espresso su un possibile scambio fra Chiesa e Kvaratskhelia e sulle voci di mercato che vorrebbero il club piemontese interessato a Khephren Thuram qualora Rabiot andasse via.

Juventus, Balzarini: 'Tra il club bianconero e Grealish non mi risulta ci siano contatti'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha commentato sul proprio canale Youtube le recenti immagini che hanno ritratto il centrocampista del Manchester City Jack Grealish allenarsi in un campo "sponsorizzato" Juventus: "La riservatezza richiesta dal calciatore non ha fatto scoprire dove fosse ubicato questo campo, ma evidentemente la Juventus Academy gli ha messo a disposizione uno dei tanti terreni di gioco di cui dispone per allenarsi individualmente.

Lui ha pubblicato queste immagini per ringraziare il club bianconero e magari questo gesto potrebbe contenere un messaggio subliminale dell'inglese. A oggi però non c'é nulla che mi risulti fra Grealish e la Juventus e ci sta che compaiano sui social illazioni che accostino le parti".

Restando sul tema delle voci di mercato complicate da realizzarsi, Balzarini ha poi detto: "Di Lorenzo e Kvaratskhelia in cambio di Huijsen, Chiesa e Soulé? Direi che è una bella suggestione ma che resta improponibile. Non mi risulta nulla ma va comunque sottolineato come Chiesa resta sempre lontano dal trovare un rinnovo con il club piemontese".

Balzarini ha parlato poi delle indiscrezioni di Calciomercato che vorrebbero la Juventus vicina a Khephren Thuram del Nizza: "Un tormentone che la Vecchia Signora si porta dietro da due anni e che non ha mai mollato davvero.

Tuttavia la pista per il giovane francese è legata a quella di Adrien Rabiot, un altro che potenzialmente potrebbe divenire un tormentone in casa bianconera. Il suo contratto infatti scadrà fra otto giorni e credo sia arrivata l'ora che le parti trovino una soluzione".

Juventus, i tifosi rispondono alle parole di Balzarini: 'Rabiot ha stufato, gli darei il benservito'

Diversi tifosi hanno commentato le parole dette da Balzarini: "Rabiot secondo me non lo vuole nessuno: tecnicamente ha estimatori ma è conosciuto come mercenario senz'anima. Per me va in Arabia dove troverà i nuovi ricchi senza arte né parte", scrive un tifoso su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Rabiot ha stufato. Fossi la società gli darei il ben servito. Certe attese le puoi fare per giocatori top top non per un buonissimo giocatore ma che francamente non ti vince le partite da solo".