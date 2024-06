Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato la Juventus seguirebbe il profilo di Nico Williams, esterno dell'Athletic Bilbao che ha brillato nella partita di Euro 2024 tra Spagna ed Italia. L'attaccante classe 2002 però, oltre a piacere a diversi club del calibro di Barcellona e PSG, avrebbe una valutazione vicina ai 60 milioni di euro.

Juve, il sogno per l'esterno si chiama Nico Williams: lo spagnolo ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro

Il Calciomercato estivo sta lentamente entrando nel vivo e la Juventus conta di trovare nei prossimi mesi un esterno offensivo che possa potenzialmente sostituire quel Federico Chiesa dato in uscita dalla Continassa.

I nomi accostati ai bianconeri si susseguono giorno dopo giorno e le indiscrezioni di oggi vorrebbero il club piemontese su Nico Williams: l'attaccante dell'Athletic Bilbao è finito sotto i riflettori per la grande prestazione che lo ha visto protagonista con la Spagna nel match di Euro 2024 vinto per 1 a 0 contro l'Italia. Giovane, di piede destro ed appena ventunenne, l'ala iberica quando chiamato in causa sa sprigionare una velocità da centometrista unita ad una capacità di dribbling fuori dal comune e ad una secca conclusione. Caratteristiche uniche per un calciatore cosi giovane e che gli sono valse già una valutazione da 60 milioni di euro. Una cifra elevata per la Juventus, che inoltre dovrebbe vedersela in sede di calciomercato con diversi club del calibro di Barcellona e PSG.

Ecco perché nel caso specifico la cessione di un big come potrebbe essere Chiesa apparirebbe più che mai fondamentale per permettere a Giuntoli di avere quella liquidità necessaria per presentarsi dall'Athletic Bilbao con argomenti convincenti. In alternativa, il club bianconero seguirebbe anche altre piste per il ruolo dell'attaccante esterno come quella di Rodrigo Riquelme, ala dell'Atletico Madrid che piacerebbe anche alla Roma di Daniele De Rossi e che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Juventus, come giocherebbe Nico Williams nella formazione disegnata da Thiago Motta

La Juventus qualora riuscisse a mettere a segno un colpo del calibro di Nico William, si assicurerebbe un esterno giovane e di gamba, due caratteristiche fondamentali per la visione di gioco dettata da Thiago Motta. L'italo brasiliano infatti ha mostrato già lo scorso anno col Bologna di pretendere una fase difensiva accurata dagli esterni, chiedendo loro di ricoprire tutta la corsia con resistenza e diligenza. Compiti che Nico William potrebbe assolvere in un 4-3-3 basato sulla spinta delle fasce o in un 3-4-3 dove lo spagnolo agirebbe alternandosi a sinistra e destra.