Prende forma il nuovo Cosenza che dovrà cambiare guida tecnica. I rossoblù si separeranno dal tecnico Wiliam Viali, giunto al termine della sua esperienza nella Città dei Bruzi. Per la successione i rossoblù sarebbero vicini al tecnico Roberto Breda ma in lizza rimangono anche altri profili, più defilati ci sarebbero in tecnici Paolo Bianco e Salvatore Bocchetti, entrambe ex Modena, e Michele Mignani nel recente passato alla guida di Bari e Palermo. In casa rossoblù tiene rimane aperto il "caso Tutino", con la società che ha riscattato il calciatore dal Parma con il suo agente che ha chiuso le porte ad un ritorno a Cosenza.

Cosenza, piace Breda

Il Cosenza dovrà prendere forma in queste giornate e dovrà ripartire dalla scelta del nuovo allenatore. William Viali non siederà più sulla panchina dei Lupi, come annunciato dal nuovo Direttore Generale Giuseppe Ursino nei giorni scorsi. I rossoblù avrebbero individuato in Roberto Breda un candidato autorevole per la nuova stagione. L'allenatore, reduce dalla retrocessione con la Ternana, potrebbe così rimanere in Serie B cambiando squadra. Più defilati ci sarebbero anche altri tecnici che potrebbero fare al caso del Cosenza come Paolo Bianco e Salvatore Bocchetti. Altro nome è quello di Michele Mignani ma nei giorni scorsi era stata anche avanzata un ipotesi suggestiva, quella del ritorno in Italia di Walter Zenga, allenatore ex Crotone.

Ursino-Delvecchio al lavoro

La nuova coppia dirigenziale formata da Giuseppe Ursino e Gennaro Delvecchio (Direttore Generale e Direttore Sportivo) ha già portato ad una ufficialità.

L'attaccante Gennaro Tutino, reduce da 20 reti stagionali con il Cosenza, rimarrà in rossoblù. Il presidente Guarascio ha deciso di esercitare la clausola di riscatto del cartellino del calciatore per una cifra importante. Un operazione che non è stata presa bene dall'agente del calciatore, Mario Giuffredi. "Sono rimasto senza parole per il comportamento del Presidente Guarascio.

Non si è degnato di fare neanche una telefonata al calciatore per dirgli che le sue intenzioni erano quelle di riscattarlo. Futuro? Piaccia oppure no il ciclo di Tutino a Cosenza è finito".

Cosenza, Viali ai saluti

Per il tecnico Wiliam Viali, dopo la salvezza anticipata conquistata con il Cosenza, il futuro sarà lontano dalla Calabria.

All'allenatore si sarebbe interessato l'Empoli, ma nelle ultime giornate anche la Reggiana avrebbe effettuato dei sondaggi. Ad Empoli si era già pensato all'ingaggio del tecnico Eusebio Di Francesco, con l'operazione frenata dall'elevato ingaggio richiesto dall'ex calciatore della Roma. In Toscana William Viali andrebbe a ritrovare il Direttore Sportivo Roberto Gemmi, dirigente nell'ultima stagione in forza proprio al Cosenza.