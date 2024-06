Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la volontà di giocare la prossima Champions League di Paulo Dybala starebbe attraendo le attenzioni dell'Inter che potrebbe tentare il colpaccio e garantirsi un calciatore dalle qualità tecniche enormi pagando la clausola alla Roma.

Roma, Dybala sogna di giocare la Champions League, l'Inter può accontentarlo

Il primo desiderio di Paulo Dybala per la prossima stagione sarebbe quello di partecipare alla Champions League, la massima competizione del calcio europeo. La volontà della "Joya" nascerebbe da un'ambizione naturale e da un malcontento generatosi a causa della recente esclusione da parte del CT dell'Argentina Scaloni dalla spedizione che vedrà la Albiceleste protagonista nella copa America.

La Roma, arrivata sesta in classifica ed iscritta tra le partecipanti all'Europa League, non potrà dunque accontentare la richiesta del numero 21, cosa che invece potrebbe adempiere l'Inter di Simone Inzaghi. La società nerazzurra, fresca vincitrice del campionato italiano di Serie A, non solo parteciperà alla nuova edizione della Champions League organizzata dalla UEFA, ma lo farà anche come testa di serie del suo girone. Un motivo per il quale nella prossima estate Dybala potrebbe tornare fortemente in orbita Inter.

Inter, Marotta segue Dybala da anni e lo potrebbe portare a Milano al posto di Arnautovic o di Sanchez

L'Inter e Dybala potrebbero dunque ritrovarsi dopo essersi sfiorati due anni fa, quando la società nerazzurra scelse il ritorno di Romelu Lukaku piuttosto che l'acquisizione dell'argentino.

D'altronde il neo presidente Giuseppe Marotta non ha mai nascosto il suo debole per la "Joya" e nel disegno della prossima Inter, il numero 21 potrebbe prendere il posto di uno tra Marko Arnautovic o di Alexis Sanchez, che il 30 giugno vedrà il suo contratto cessare coi lombard. Dybala, arriverebbe quasi certamente alla Pinetina come comprimario, vista la qualità sprigionata dal duo Lautaro Martinez-Marcus Thuram e potrebbe essere acquisito per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Questo grazie alla clausola inserita nel contratto dell'attaccante e che permetterebbe al calciatore di svincolarsi per un somma piuttosto esigua se paragonata alle sue qualità.

Inter, come potrebbe giocare Paulo Dybala nell'Inter di Simone Inzaghi

Come già accennato, Dybala arriverebbe all'Inter da comprimario, tuttavia le enormi qualità del numero 21 potrebbero spingere Simone Inzaghi a cambiare in corso d'opera una formazione estremamente plasmabile. Questo si tradurrebbe magari in un 3-5-2, con l'utilizzo della "Joya" come trequartista dietro a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.