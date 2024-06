Alvaro Morata apre alla possibilità di lasciare la Spagna e la Juventus di Cristiano Giuntoli torna a pensare a lui.

Le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore a Marca fanno intendere come l'ex Real Madrid intenda lasciare il proprio paese natale, magari per tornare proprio dove si è espresso meglio in carriera: "Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all'estero. Quello che appare sulla stampa sarà quello di cui parleranno in società.

Se però io vedo che l'Atlético vuole ingaggiare otto attaccanti, allora capisco che non sono la priorità del club. Ho 32 anni, non posso restare all'Atlético e non giocare".

Alvaro Morata con Thiago Motta

Cristiano Giuntoli potrebbe dunque considerare un ritorno del 'canterano' per una serie di motivi. Arek Milik si è appena operato, ne avrà per un mese circa (per lui niente Europeo) ma il suo infortunio apre dei dubbi sulla tenuta fisica di un calciatore che ha raggiunto i 30 anni e che sembra proprio non riuscire a trovare la serenità da un punto di vista fisico.

Un avvicendamento tra i due sarebbe dunque possibile e avrebbe anche un significato tattico: Milik può agire solo da prima punta, Morata è più duttile e potrebbe essere impiegato oltre che in mezzo anche sull'esterno, laddove Thiago Motta ama avere più di un ricambio.

Anche la posizione di Moise Kean non appare tuttavia soldissima e il fatto che già lo scorso gennaio sia stato molto vicino all'approdo all'Atletico Madrid apre ad un possibile scambio di mercato.

Ipotesi scambio Kean-Morata tra la Juventus e l'Atletico Madrid

Kean in Spagna e Morata alla Juventus sarebbe l'idea che sta prendendo corpo nelle ultime ore.

La Juventus valuta Kean circa 15 milioni di euro, mentre la clausola rescissoria di Morata è di 12 milioni, lo scambio dunque quanto meno a livello economico appare plausibile. Kean ha mercato in Italia, ma il suo ingaggio di circa 3 milioni a stagione può rappresentare un ostacolo. Anche Morata ha uno stipendio elevato in Spagna (oltre 5 milioni netti), ma sarebbe disposto a ridurlo pur di tornare alla Juventus con cui in passato, in due momenti diversi, ha raccolto 185 presenze condite da 59 gol e 39 assist.

L'asse è caldo, si attendono novità nelle prossime settimane.

Boom di abbonamenti per la nuova stagione della Juventus

La Juventus di Thiago Motta sta già entusiasmando i tifosi. Anche se la rosa per la prossima stagione è ancora tutta da definire, l'entusiasmo dei sostenitori è in crescendo, con un gran numero di abbonamenti già rinnovati. Il club ha annunciato che il 90% degli abbonamenti dello scorso anno è stato rinnovato, un notevole aumento rispetto al 70% della stagione 2023/24. Dopo il primo giorno di vendita libera, iniziata mercoledì 12 giugno, il numero di abbonamenti ha superato quello dell'anno precedente, e i settori Sud 1 e Nord 1 sono già tutti esauriti.