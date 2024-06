Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato su BJ TV smentendo le voci degli scorsi giorni che avrebbero voluto uno stallo tra la Juventus e Thiago Motta dovuto a un presunto rilancio dell'italo-brasiliano sulla questione dell'ingaggio. Inoltre Albanese ha commentato anche la notizia che vorrebbe Juve e Napoli pronte a intavolare uno scambio per Chiesa e Di Lorenzo.

Albanese: 'Non mi risulta che ci sia stato un rilancio di Thiago Motta, la Juve si accorderà con lui entro metà giugno'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato al canale Twitch BJ TV delle indiscrezioni che vorrebbero la trattativa fra la Juventus e Thiago Motta in stallo per una richiesta di aumento dell'ingaggio fatta dall'italo brasiliano: "Non mi risulta alcun rilancio né trattativa da chiudere tra le parti.

La Juventus in tempi non sospetti ha individuato in Thiago Motta l'allenatore del futuro: c'è un'intesa di massima e c'è solo da attendere i tempi tecnici per la stesura dei contratti. Per metà giugno penso si arriverà all'ufficialità e l'ingaggio dell'italo-brasiliano sarà di 4 milioni di euro netti. L'unico aspetto da annotare sta nel fatto che Thiago Motta usufruirà del decreto crescita, quindi nella narrazione dello stipendio bisognerà stare attenti a far corrispondere il netto con il lordo".

Sul possibile scambio tra Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo: "L'agente del terzino ha rivelato da poco che il suo assistito è in rottura completa con il Napoli e dunque il calciatore diventa un'occasione di mercato che Giuntoli sta valutando.

Ovviamente la società partenopea vuole dei soldi per il suo capitano e Chiesa può incastrarsi in questa storia, perché il toscano è in bilico alla Juve per vicende contrattuali e Conte lo reputa da sempre un'opzione interessante".

Sul tema Koopmeiners infine, Albanese ha detto: "L'olandese è l'obiettivo della Juventus e Giuntoli farà all in per portarlo a Torino.

Il ds sa bene che il centrocampista vuole lasciare l'Atalanta per fare un ulteriore step in carriera e ha messo sul tavolo già 40 milioni di euro. Una cifra che non dovrebbe bastare, ma non escludo l'inserimento di contropartite tecniche".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Albanese: 'Vendere Chiesa con un allenatore nuovo è da matti'

Diversi tifosi hanno commentato le parole di Albanese: "60 milioni per Koopmeiners, altra grande valutazione della Dea, loro sanno come vendere e fare cassa. Non che non sia forte, ma vediamo dopo l’europeo se non la alzano ancora e non spareranno 70 come con Hojlund", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Dare via Chiesa ora che è in arrivo un allenatore in grado di valorizzarlo è roba da matti. E stesso discorso vale per i giovani, un conto è Allegri che necessita di un istant team e un conto è un allenatore come Motta bravo a far crescere i propri giocatori".