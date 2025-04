Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha registrato un video su Youtube parlando delle polemiche che si sono accese in casa Juventus a seguito del post pubblicato da Douglas Luiz nel quale il centrocampista lamenta lo scarso impiego subito in questa stagione. Per Pedullà, il brasiliano avrebbe quindi fatto bene a esporsi e a rivelare la propria situazione al pubblico.

Juventus, Pedullà controcorrente: 'Post polemico di Douglas Luiz? Ha fatto bene a scrivere quelle cose'

"Douglas Luiz ha fatto bene a dire quello che ha scritto" cosi Alfredo Pedullà ha commentato sul proprio canale Youtube il post scritto dal centrocampista brasiliano della Juventus e che ha acceso la polemica nella giornata di oggi.

Il giornalista ha poi rincarato la dose dicendo: "Io al posto di Luiz avrei fatto una conferenza per dire "Scusate, vi devo raccontare esattamente come funziona ed esattamente qual è il mio modo di pensare e di vedere questa stagione". Invece ci ha lasciato a dover carpire, come stiamo provando un po' tutti, una sua risposta data a un utente. Ma in questo periodo ormai sembra andare di moda questa cosa".

Pedullà ha poi continuato il suo discorso su Douglas Luiz dicendo: "Oggi credo che siano fischiate le orecchie a Thiago Motta, che non ha mai creduto seriamente nel centrocampista brasiliano e che non avrebbe dovuto avallare il suo acquisto se non fosse stato soddisfatto o convinto di quell'operazione.

Penso che i giornalisti, quando ancora era presente Motta, avrebbero dovuto fargli delle domande in merito allo scarso impiego del regista ex Aston Villa e questa secondo me è la sintesi della stagione della Juve. Il fatto che prende un centrocampista brasiliano tra i più votati come il migliore nel suo ruolo e non gioca due partite di fila, non viene spiegato da nessuno mentre chi lo allenava e lo allena dovrebbe dare dei chiarimenti".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'È evidente che tra Luiz e il club ci sia qualcosa che va oltre il campo'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione fra i suoi followers sul web: "Sicuramente Motta ha le sue responsabilità, ma perché Tudor lo impiega pochi minuti a Parma dove non serve ed invece lo esclude dalla partita col Monza dove in 10 sarebbe servito?

E perché Tudor che prima lo incensa poi lo definisce “uno che non si può scommettere oggi“? A me pare che tra Douglas e la Juventus ci sia qualcosa che va oltre il campo" scrive un utente su Youtube. Un altro poi sottolinea: Era chiaro fin dall'inizio che Douglas Luiz non era adatto a Motta e ora anche a Tudor, che preferisce giocatori fisici. Non si tratta di una casuale follia di Giuntoli, che lo ha acquistato con la logica del buon prezzo, ma è arrivato unicamente grazie a un affare interno al gruppo Exor".