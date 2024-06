Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha riferito ai microfoni di TV Play di come la Juventus avrebbe chiesto all'agente di Federico Chiesa di trovare un'altra squadra al suo assistito. Del possibile futuro dell'esterno classe '97 ha parlato a TMW Radio anche il giornalista Guido Vaciago.

Juventus, Bargiggia: 'I dirigenti del club hanno chiesto all'agente di Chiesa di cercargli un'altra squadra'

"La Juventus sta acquisendo la consapevolezza che Chiesa, per ragioni tecniche, tattiche e contrattuali, non rientra più nei programmi ed è stato chiesto a Ramadani di cercargli una squadra" è questo quanto riferito da Paolo Bargiggia a TV Play.

Il giornalista ha poi proseguito su questo tema: "Chiesa non ha una squadra ad oggi. La Roma non ha la forza economica per una trattativa del genere. Per il Napoli non è così vera questa ipotesi: Manna non nutre una grande considerazione di lui, soprattutto per motivi comportamentali del giocatore".

Bargiggia, parlando dei possibili colpi in entrata a centrocampo della Juventus ha riferito: "La trattativa Koopmeiners non è naufragata. Giuntoli ha fatto arrivare una prima offerta da 45 milioni. Adesso aspetta che l'Atalanta inizi ad acquistare e poi si ripresenterà con un'altra offerta economica. Proveranno a vendere Huijsen a 30 all'estero. Khephren Thuram è gradito dalla squadra, non ha un costo clamoroso ed è in scadenza 2025.

L'affare Douglas Luiz è praticamente definito, con la cessione di Barrenechea e Iling-Junior. La Juventus sta definendo gli ultimi dettagli".

Bargiggia, parlando poi della sconfitta incassata dall'Italia per 1 a 0 con la Spagna ha detto: "Perché l'Italia era così sulle gambe? Spalletti non è stato bravo a vedere che certi giocatori erano scarichi come Di Lorenzo, Frattesi e Pellegrini.

Viene scambiata per presunzione la conoscenza calcistica di Spalletti. Se si fosse difeso come Mourinho, avrebbe perso lo stesso, magari con più gol. Il problema è che la Spagna aveva sempre palla".

Bargiggia su questo argomento ha poi chiosato: "Secondo me Spalletti cambierà 3 giocatori dell'Italia contro la Croazia, ovvero Di Lorenzo, Frattesi e Scamacca.

Darei anche una chance a Fagioli al posto di Jorginho".

Juventus, Vaciago: 'Chiesa al Bayern Monaco sarebbe una soluzione perfetta'

Della possibile meta di Federico Chiesa se la Juventus decidesse di cederlo ha parlato a TMW Radio anche il giornalista Guido Vaciago: "Ho dei dubbi sul Napoli, anche perché non fa la Champions e qual è la sua prospettiva? E' vero, con Conte probabilmente la rifarà presto la Champions, ma con che prospettive? Quanto tempo della sua carriera vuole investire Chiesa sul Napoli? Il Bayern sarebbe una soluzione eccellente, anche dal punto di vista economico. Per me la Juve non fa barricate".