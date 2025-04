La semifinale di coppa Italia nonché il derby di Milano è finito con un secco 3-0 in favore dei rossoneri. Si spegne cosi il sogno cullato dall'Inter, da Simone Inzaghi e dai tifosi nerazzurri chiamato triplete. Ora alla Beneamata resterà comunque l'obiettivo scudetto, da giocarsi fino alla fine della stagione con il Napoli di Antonio Conte e la semifinale di Champions League, dove la attende il Barcellona.

Il Milan rifila tre gol all'Inter, va in finale di coppa Italia e spezza il sogno triplete cullato da Inzaghi

Il sogno del Triplete, tanto ambito e accarezzato per mesi dai tifosi nerazzurri, si è ufficialmente infranto a San Siro.

L’Inter di Simone Inzaghi è stata eliminata dalla Coppa Italia da un Milan solido, cinico e ispirato, guidato da un Sérgio Conceição che ha dato una lezione di pragmatismo tattico al collega interista. Dopo l’1-1 dell’andata, i rossoneri hanno espugnato San Siro con un secco 3-0 firmato da Luka Jovic, autore di una doppietta e da Tijjani Reijnders.

Per i nerazzurri è una sconfitta pesante, non solo per il valore simbolico del derby, ma soprattutto perché segna la fine della rincorsa al Triplete, un traguardo che l’Inter aveva messo nel mirino sull’onda dell’entusiasmo per i risultati ottenuti in tutte le competizioni. La delusione è palpabile, anche perché arriva in un momento cruciale dell’annata.

Ora l’Inter dovrà rimettere insieme i pezzi e concentrarsi su ciò che resta: la volata Scudetto e la Champions League. In campionato, infatti, la lotta si è fatta rovente. Il Napoli, autore di una rimonta nelle ultime settimane, ha raggiunto i nerazzurri in vetta alla classifica. Gli uomini di Inzaghi, che fino a poche settimane fa sembravano in controllo, dovranno ora guardarsi le spalle e rispondere colpo su colpo agli azzurri in un duello che si preannuncia incandescente fino all’ultima giornata.

Inter, la Champions incombe e l'avversario non sarà semplice

Ma non è tutto. All’orizzonte c’è anche una semifinale europea di altissimo livello: l’Inter affronterà il Barcellona, avversario ostico e ricco di talento, in un doppio confronto che richiederà il meglio da ogni giocatore.

La squadra catalana, priva almeno nella gara d'andata del suo bomber Lewandowski, resta uno dei club più pericolosi e imprevedibili del panorama europeo.

Il sogno Triplete, dunque, è svanito. Ma la stagione nerazzurra è tutt’altro che finita. Con uno Scudetto ancora da conquistare e una Champions League che può regalare emozioni, l’Inter ha davanti a sé una sfida che potrà comunque consacrare il lavoro di Inzaghi — ma solo se riuscirà a trasformare la delusione del derby in carburante per le battaglie decisive che l’attendono.

Milan, la Coppa Italia è l'occasione per andare in Europa

Per il Milan essersi qualificato alla finalissima di Coppa Italia rappresenta un'opportunità molto importante anche per partecipare alle coppe europee nella prossima stagione.

Infatti chi vincerà il trofeo si qualificherà di diritto all'Europa League. Considerando la classifica estremamente complicata dei rossoneri in campionato (si trovano al nono posto, con sei punti di ritardo dalla settima piazza occupata dalla Roma), questa potrebbe essere l'unica opportunità per accedere alle manifestazioni europee 2025-2026.