L'Inter potrebbe fare un sondaggio per Moise Kean come rinforzo per il reparto offensivo. Il giocatore non ha rinnovato il contratto con la Juventus in scadenza nel 2025 e sarebbe nella lista dei partenti. I bianconeri, invece, continuano a pensare a Teun Koopmeiners e sarebbero disposti a fare un tentativo, magari inserendo nell'affare un contropartita come Dean Huijsen. Il Milan, intanto, cerca un attaccante e, oltre a Joshua Zirkzee del Bologna, monitora anche un altro olandese, Memphis Depay dell'Atletico Madrid.

L'Inter guarda in casa Juventus per il rinforzo in attacco

La Juventus potrebbe offrire Moise Kean all'Inter che cerca una punta per il dopo Alexis Sanchez. Il classe 2000 non ha rinnovato il contratto in scadenza coi bianconeri nel giugno 2025 e avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro, cifra abbordabile per i nerazzurri, alla ricerca di un nuovo attaccante in vista dei tanti impegni in programma nella prossima stagione.

Kean potrebbe essere un profilo utile per l'Inter perché è in grado di giocare da prima o da seconda punta in diversi moduli, fra cui anche il 3-5-2, utilizzato da mister Inzaghi.

Koopmeieners continua a essere sul taccuino della Juventus

La Juventus è ancora interessata a Teun Koopmeiners dell'Atalanta, che richiede circa 40 milioni di euro per l'olandese in scadenza nel 2025.

I bianconeri, per abbassare le pretese economiche dei bergamaschi, sarebbero disposti a inserire nella trattativa il cartellino di Dean Huijsen che si è messo in mostra nella seconda parte della stagione da poco conclusa con la maglia della Roma. Il difensore potrebbe essere la carta per sbloccare la trattativa, in quanto sarebbe molto stimato da Gian Piero Gasperini, che lo riterrebbe congeniale al suo progetto tattico.

Il giocatore sa infatti adattarsi a tutti i ruoli della difesa a tre e garantisce incursioni anche in zona offensiva.

Sirene rossonere per Depay

Il Milan cerca un attaccante dopo l'addio di Olivier Giroud. L'obiettivo principale resta Joshua Zirkzee del Bologna, per il quale sono però necessari 40 milioni di euro, come previsto dalla sua clausola rescissoria.

In alternativa quindi i rossoneri starebbero pensando anche al connazionale Memphis Depay dell'Atletico Madrid, che non ha rinnovato il contratto ed è libero di accordarsi con altri club a parametro zero. Sulle sue tracce ci sarebbero Inter e Tottenham.